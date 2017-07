Accident mortel en Beauce: l'identité de la victime dévoilée

L’identité du jeune homme décédé dans une grave collision, mercredi après-midi en Beauce est maintenant connue. Il s’agit de Michael Lemay, 18 ans, originaire de Saint-Gédéon.

Michael Lemay a péri, alors qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule sur le 7e Rang, à Saint-Gédéon-de-Beauce, vers 14h.

Il a été éjecté de son véhicule et a été transporté en ambulance dans un centre hospitalier de la région dans un état critique. Il a rendu l’âme un peu plus tard, à l’hôpital.



Les causes de l’accident sont toujours inconnues et une enquête est toujours en cours.