Agenda du week-end

Montréal complètement cirque

Jusqu’au 16 juillet, Montréal est ­complètement cirque, vous le constaterez sur la rue Saint-Denis, entre Sherbrooke et Sainte-Catherine, de 17 h 30 à 23 h 30 tous les soirs.

Festival Diapason à Laval

Jusqu’à dimanche, dans le vieux Sainte-Rose, on nous invite à entendre plus de 30 artistes dans le cadre de ce festival de musique indépendant et complètement gratuit. Il y aura possibilité de pêcher, de faire du kayak, de manger, de jouer au bingo et de finir la journée en regardant un spectacle. Sur les scènes du Festival défileront, ce soir, Peter Peter, Chocolat et SUUNS, en plus d’un spectacle-surprise. Demain, The Great Novel, Fred Fortin et Bernard Adamus enflammeront la Grande Scène. Dimanche, le concert de clôture mettra en vedette Avec pas d’casque, à 15 h 30. Aujourd’hui, ça commence à 19 h, samedi et dimanche, à midi.

Les Week-ends du monde au parc Jean-Drapeau

Cette fin de semaine et la fin de semaine ­prochaine, la musique de plusieurs horizons sera à l’honneur au parc Jean-Drapeau. Demain, la Jamaïque, le Maghreb et Shanghai nous feront danser. Dimanche, ce sera au tour de Cuba et du Mexique. Toujours dimanche, Mélou ­distribuera de joyeuses risettes aux enfants à 14 h 30 et ­Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne (Belle et BUM) animeront une grande soirée musicale à 20 h. Horaire : midi à 22 h. C’est gratuit.

Parc Belmont, Parc La Fontaine et Plaza Saint-Hubert

Dans Bordeaux-Cartierville, ­samedi et dimanche, à partir de 11 h, les ­Montréalais sont invités à une fête champêtre : carrousel vénitien, grande glissoire, etc. Apportez votre pique-nique et déguisez-vous comme antan. Au parc La Fontaine, ce soir, à 19 h, on peut entendre le Collectif9-­Volksmusica, un ensemble à cordes ­roumain qui revisite la musique de Bartók, Brahms, Mahler. Sur la rue Saint-Hubert, jusqu’à dimanche, c’est le festival Atmosph’air : plusieurs spectacles et une vente-trottoir.