Anne-Catherine Tanguay toujours dans le coup

Après un début de saison fort prometteur, la golfeuse Anne-Catherine Tanguay a connu des hauts et des bas au cours des dernières semaines. Forte de quelques séances avec l’entraîneur de l’équipe nationale féminine, Travis Mullally, elle attaquera avec confiance la Classique Donald Ross Centennial, à partir de vendredi matin, en Indiana.

Après avoir terminé dans le top-15 dans chacun de ses cinq premiers tournois sur le circuit Symetra, l’antichambre de la LPGA, dont une deuxième, deux troisièmes et une quatrième place, la golfeuse de Québec a terminé 41e, 36e et 19e en plus de rater la coupure lors de ses quatre derniers tournois.

« Ç’a été un peu plus difficile dans le dernier mois, côté résultat, a-t-elle reconnu lors d’un entretien téléphonique. Il faut que j’ajuste mes attentes. Après un début de saison comme j’ai connu, les attentes ont monté un peu et j’ai perdu mon focus en chemin. C’est ce que j’ai travaillé à retrouver dans les dernières semaines et lors des deux dernières, ça va bien. »

La visite de Mullally lui a également permis de corriger quelques aspects de son élan qui lui plaisaient moins récemment.

« C’est bien de trouver quelques réponses à mes questions. Ce n’était que quelques petits détails. Je dois continuer à faire ce qui fonctionnait bien. »

Toujours dans le top-10

D’ailleurs, malgré ses derniers résultats, Anne-Catherine Tanguay figure toujours parmi les dix meilleures joueuses au classement du circuit Symetra.

À l’aube de la classique Donald Ross Centennial, la golfeuse de 26 ans pointe au sixième rang. Au terme de la saison, les dix meilleures golfeuses obtiendront leur laisser-passez pour la LPGA, le meilleur circuit de golf féminin au monde.

« Ça demeure mon objectif d’ici la fin de l’année. Sinon, j’aurai aussi l’option de participer aux qualifications. Présentement, je suis dans une bonne position et je suis contente. C’est certainement une bonne place à être à mi-chemin de la saison. »

Exemptions

Tanguay tentera de participer à un événement de la LPGA cette année, soit l’Omnium féminin Canadien Pacifique, qui aura lieu au Ottawa Hunt and Golf Club, lors duquel elle espère obtenir l’une des exemptions.

Par ailleurs, elle ne sera pas la seule Québécoise à prendre part au tournoi du circuit Symetra en Indiana à partir de vendredi. Sarah-Maude Juneau prendra également le départ, elle qui pointe actuellement au 96e rang du classement du circuit.