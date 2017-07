Ça y est, on perce tout!

C’est officiel, la planète mode est complètement obsédée par les piercings.

Parce que les oreilles et le nombril ce n’était pas assez, les fashionistas sont maintenant rendues à percer tout qu’elles croisent.

Preuve à l'appui: Ariana Grande et Shay Mitchell agrémentent leurs coiffures de petits anneaux métalliques.

Une publication partagée par 🌵Boho Hair Jewelry🌵 (@live.neekas) le 5 Juin 2017 à 17h37 PDT

Une publication partagée par hhwh_glendale (@hairhousewarehouseglendale) le 13 Sept. 2016 à 17h15 PDT

Kim Kardashian ne se peut plus des griffes percées. Voici deux de ses manus immortalisées sur SnapChat.

Une publication partagée par ArtPro Nail UK (@artpronailuk) le 31 Janv. 2017 à 17h26 PST

Une publication partagée par Pixie Tenenbaum (@pixietenenbaum) le 28 Janv. 2017 à 13h08 PST

Le courant s’est même rendu au rayon des vêtements. Jupe, casquette... les piercings sont partout.

Une publication partagée par 🌸Cherry Blossom🌸 (@cherryeolie) le 8 Févr. 2017 à 7h24 PST

Une publication partagée par @shookeye le 26 Mars 2017 à 9h24 PDT

On remarque ici l’emplacement judicieux des anneaux sur ce hoodie. On est edgy ou on ne l’est pas...

Une publication partagée par @shookeye le 16 Févr. 2017 à 8h18 PST

Magasinez cette tendance:

6,11$ sur Asos

200$ US chez Jeffrey Campbell