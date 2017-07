Ce Riopelle volé dans Chaudière-Appalaches retrouvé à Saint-Hyacinthe... neuf ans plus tard

Dérobée en 2008, une œuvre de l’artiste peintre Jean-Paul Riopelle a été retrouvée neuf ans plus tard par les policiers à la suite d’une perquisition effectuée à Saint-Hyacinthe.



Le tableau, soit une sérigraphie réalisée en 1986 d’une valeur d’environ 10 000$, aurait été volé en 2008 à même une résidence privée située à Saint-Aubert, dans la région de Chaudière-Appalaches, selon les informations fournies par la Sûreté du Québec.



Le 4 juillet dernier, les policiers du Service des Enquêtes sur l’intégrité de l’Économie (SEIE) de la Sûreté du Québec ont procédé à une perquisition à Saint-Hyacinthe à la suite de «l’information reçue du public» et ont ainsi retrouvé, neuf ans plus tard, l’œuvre réalisée par l’artiste peintre Jean-Paul Riopelle.



«Lors de la perquisition, aucune arrestation n’a été effectuée et l’enquête est toujours en cours», indique la porte-parole de la SQ, Ingrid Asselin qui refuse également de mentionner l’endroit où s’est déroulée la perquisition afin «de ne pas nuire à l’enquête».



Par ailleurs, la Sûreté du Québec demande l’aide du public afin d’élucider le mystère entourant ce vol. «Ça fait neuf ans alors si quelqu’un a de l’information sur la personne qui a pu avoir le tableau en sa possession ou sur le vol, ne serait-ce qu’un petit détail, il peut nous la transmettre», précise Mme Asselin.



Les gens peuvent contacter la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.



En plus de fournir une photo du tableau, la SQ en donne une brève description soit «sans titre», réalisée à l’aide de «techniques mixtes sur papier» en 1986 et dont les dimensions sont de 44 par 52 centimètres.