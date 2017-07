Céline Dion VS René-Charles : Qui a le meilleur accent français?

Alors que le duo mère-fils fait un malheur de l'autre côté de l'Atlantique, un détail bien anodin nous saute aux yeux : Céline Dion et René-Charles ont des accents diamétralement opposés!

Interviewée à propos du défilé de la marque de haute couture Dior, la diva parle au journaliste avec un accent qui se veut parisien(?), bien différent de celui qu'on lui connait.

Notre belle Céline se perd un peu dans ses idées au fil de la conversation, mais on comprend l'essentiel : la soie est une plate-forme masculine en toute féminité, peu importe le talon haut ou la broderie sur le manteau du mari ou du grand-frère.

René-Charles, lui, ne s'embête pas avec ça les accents quand il est à Paris. Alors qu'il se trouvait sur le tapis rouge du concert de sa maman, son accent québécois/joual/anglo a fait sourciller nos homologues français.

«Première fois le voir LIVE», nous indique-t-il.

On adore le contraste en la mère et le fils, mais on n'arrive pas à choisir quel accent on aime le plus...