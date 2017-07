Come on, Andrei

Désolé, Andrei, mais la couleuvre ne passe pas. Il faut arrêter de nous chanter la pomme au chloroforme. Markov aime Montréal, Brossard, la slutche, Ginette Reno, la poutine, la Molson Ex et le boulevard Saint-Laurent, mais il ne veut pas terminer sa carrière ici. Du cash, c’est ça qu’il veut. Comme Radulov, qui disait adorer son chandail bleu-blanc-rouge, mais qui avait aussi un plus gros faible pour les formulaires d’impôt américains.

Markov peut s’en aller et je souhaite de toute ma poche de hockey que Marc Bergevin ne lui alloue pas un contrat de deux ans, surtout pas à 6 millions par année. Il ne vaut pas ça et il le sait parfaitement. Oui, il joue encore très bien mais, à 38 ans et trois quarts, il est tout de même trop proche du Salon des Anciens. Imaginez l’an prochain.

Ce qui ne me rentre pas dans le petit cerveau, c’est qu’il arrive avec une demande aussi farfelue après avoir empoché plus de 70 millions US dans cette ville qui l’a repêché 162e en 98, qui l’a attendu pendant ses deux ans en béquilles et qui vient de lui donner 17 millions au cours des trois dernières années. C’est des bidous, mon Bidou. Et, il aimerait maintenant coiffer le tout avec une arnaque. Pas fin, ça.

Avec un beau petit quatre millions pour la prochaine saison, Andrei, ça te donnerait à peu près 50000 de la game, stationnement inclus. Environ 2000 piasses chaque fois que tu embarquerais sur la glace. Tout ça en US, évidemment.

On a l’air épais devant nos TV, mais on voit que tu ne peux plus jouer contre les trios les plus rapides de la NHL. On le sait, que tu en arraches dans un 3e match en quatre soirs.

Oui, tu es encore bon et on t’aime, mais pousse pas ta luck. Pourquoi tu n’achèves pas tout ça intelligemment, respectueusement? Dis à ton cœur de parler à ton agent. À moins que tu veuilles t’en aller.

T’AUSSI

Paraît que les meilleurs crus donnent les meilleures cuites.

Il y a trois équinoxes au Canada. L’équinoxe du printemps, l’équinoxe de l’automne et l’équinoxe de Vancouver.

Objectif américain chez PFK : atteindre le fond du baril.

J’aime bien les ventes de garage. Ça ne m’a coûté que 5 $ pour ravoir le marteau que m’avait emprunté mon voisin, l’été dernier.

On n’a jamais trouvé une trousse de deuxièmes soins.

À DEMAIN

$alut !