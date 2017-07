Dans la nef d’Alfonse

La bande à qui l’on doit les succès Timber ! et Barbu est de retour avec Tabarnak, sa toute nouvelle création. Présenté en grande première à la TOHU, jeudi soir, ce spectacle inspiré des églises, lieux de rassemblement de moins en moins fréquentés, pourrait bien être le prochain passeport pour l’étranger du Cirque Alfonse, qui jouit déjà d’une belle renommée en Europe et en Australie. Voici ce que nous en avons pensé.

Le décor

En entrant dans la salle, le public est transporté d’emblée dans un sous-sol d’église où se côtoient toutes sortes d’objets « poussiéreux », des raquettes d’antan en passant par les trophées oubliés. Les artistes évoluent ensuite vers la nef, où l’on devine l’église grâce au « chœur » en bois (sur lequel trônent les trois musiciens de la troupe) surplombé d’un vitrail qui se transformera plus tard en plateforme suspendue. Sobre, efficace, très réussi.

La musique

Elle occupe une place colossale. La troupe, qui a toujours voulu mettre en valeur la culture québécoise et ses traditions, nous propose une trame musicale originale qui mise principalement sur le trad, le rock et une bonne dose d’orgue. Les musiciens, qui ont un plaisir fou sur scène, sont également appuyés par les acrobates. C’est surtout le cas de Julie Carabinier Lépine, qui interprète plusieurs chansons durant la soirée.

Les numéros

Parmi les réussites, on compte le numéro dans lequel les artistes nous ont présenté différentes « structures » humaines. Superbe. Nous avons aussi apprécié le numéro de poulie/courroie aérienne dans lequel Nikolas Pulka, qui a brillé tout au long de la soirée, a fait la démonstration de son savoir-faire. Un set carré offert en patins à roulettes, un numéro de barre russe agrémenté de coups de fouet et un numéro de perches supportées par les hommes forts d’Alfonse (fort impressionnant) étaient aussi du programme.

Quelques longueurs

Certaines mises en bouche et transitions gagneraient à être écourtées. C’est le cas, entre autres, de l’ouverture du spectacle, qui débute par une partie de hockey avec un jeu de poches suivi de l’interprétation d’un « hymne national » déjanté et d’un long numéro de podorythmie. Nous avions soif d’acrobaties !

Le verdict

Une fois de plus, le Cirque Alfonse a réussi à créer un univers unique tout en conservant sa signature artistique. Ses acrobates et musiciens, polyvalents et talentueux, ont démontré que notre folklore peut inspirer une proposition cool, pertinente et actuelle. Tabarnak sera présenté à la TOHU jusqu’au 11 juillet.