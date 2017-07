BINETTE, Guy



Le 3 juillet 2017, à l’âge de 71 ans, est décédé M. Guy Binette, de St-Rémi, époux de feu Mme Ginette Hébert.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Stéphane), Hélène (Danny) et André (Nadia), ses petits-enfants Marc-André (Andréane), Myriam (Vincent), Anne-Sophie, Audrey, Marilou, Emmanuelle, Aurélie, Juliette et Jean-Christophe, son frère et sa soeur Serge (Nicole) et Nicole (Alcide), sa compagne Lise Vendette ainsi que plusieurs autres parents et amis.ST-CONSTANT, QCTél: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 8 juillet 2017 de 13h à 17h. Une célébration d’adieu aura lieu à 17h en la chapelle du salon.