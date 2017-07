Début d’une manifestation anti-G20 à haut risque à Hambourg

Plusieurs milliers de militants antimondialistes ont entamé jeudi soir une marche sous haute tension à Hambourg à la veille d’un sommet des dirigeants du G20 dans la ville, selon les journalistes de l’AFP sur place.

La police a estimé leur nombre à 19H00 à environ 8000 personnes, dont plusieurs centaines d’anarchistes vêtus de noir et cagoulés, manifestement prêts à en découdre avec les forces de l’ordre.

Cette manifestation, placée sous un slogan emblématique, «Welcome to Hell» (Bienvenue en enfer), promet d’être le plus musclé des rassemblements anti-G20 organisés en marge du sommet, qui se tiendra vendredi et samedi.

Le cortège s’est ébranlé en partant du Marché aux Poissons, près de l’Elbe, à l’initiative d’une «alliance autonome et anti-capitaliste», et entend faire le tour du centre de congrès où se tiendra le sommet des dirigeants du G20 vendredi et samedi.

En tête du défilé, une banderole: «Smash G20», à savoir «Pulvériser le G20».

Il doit rejoindre une place située à seulement 300 mètres du centre de congrès où se tiendra le G20.

La police, sur les dents depuis plusieurs jours, redoute une fois la nuit tombée des incidents avec des militants d’extrême-gauche potentiellement violents.

Quelque 20 000 policiers venus de toute l’Allemagne ont été déployés dans la grande cité portuaire en raison des risques d’attentat et de débordement des manifestations anti-G20.

Selon les autorités, jusqu’à 100 000 manifestants devraient battre le pavé sur plusieurs jours. Plus de 30 rassemblements de protestation sont prévus.