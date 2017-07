Du soul à revendre

Trois ans après son passage à La Voix, Renee Wilkin a véritablement trouvé SA voix. La chanteuse a fait groover une place des Festivals bondée jeudi soir avec son soul irrésistible qui met parfaitement en valeur son timbre riche et puissant.

La voix

On en a eu un aperçu lors de son passage à La Voix en 2014. Mais, jeudi soir, Renee Wilkin a prouvé que sa voix puissante, mais capable de nuances, est taillée sur mesure pour s’attaquer aux tubes des années 1960. La chanteuse brille particulièrement fort dans ce registre qui lui va comme un gant, davantage encore que sur son premier album, L’amour, la guerre.

Matériel parfait

Le matériel que Renee Wilkin propose sur son album Soul ‘67 s’avère taillé sur mesure pour un concert extérieur de la sorte. L’ambiance s’est installée rapidement grâce aux chansons archiconnues qui ont tôt fait de faire chanter et danser la foule dense, massée devant le Complexe Desjardins.

Toute une décennie

Alors que son dernier album se concentre exclusivement sur les hits parus en 1967, Renee Wilkin a fait une entorse à ce règlement jeudi soir pour ratisser la décennie au complet. Elle a ainsi pu faire revisiter la belle époque des premiers girls bands avec des titres tels que Dancing in the Street, Be My Baby et Please Mr Postman.

Une Natural Woman divine

Véritable pièce de résistance de la soirée, son interprétation incarnée et bien sentie du classique (You Make Me Feel Like) A Natural Woman a subjugué la foule qui s’est tue, pendue à ses lèvres. Le frisson qui nous a parcouru l’échine n’avait rien à voir avec la baisse du mercure accompagnant le coucher du soleil à l’horizon.

Le verdict

Renee Wilkin l’a avoué d’entrée de jeu : il s’agissait de la première fois qu’elle présentait les pièces de l’album Soul ‘67 à une foule aussi nombreuse. Gageons qu’elle devra s’y habituer, puisque l’échantillon de 60 minutes auquel on a eu droit jeudi soir n’a fait que nous mettre en appétit pour sa tournée qui devrait démarrer dans les prochains mois.