Enquête sur les femmes autochtones: un seul arrêt au Québec

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées s’arrêtera au Québec à une seule occasion dans le cadre de ses neuf audiences communautaires automnales.

Un an après le début de ses travaux, l’ENFFADA a dévoilé simultanément à Québec et Vancouver le calendrier des visites et des audiences à venir au pays, mercredi. «Enfin, on vous annonce quelque chose de positif», a lancé lancé d’entrée de jeu, la commissaire Michèle Audette.

Les cinq commissaires chargés d’enquêter sur les causes de la violence envers les femmes autochtones au Canada devraient rencontrer quelque 400 personnes entre septembre et décembre. Ces arrêts s’effectueront principalement dans les capitales des sept provinces et des deux territoires sélectionnés. Dans les semaines précédant la tenue des audiences, des équipes s’assureront de préparer les participants et de les familiariser avec la procédure.

D’autres étapes

L’équipe ne posera ses valises qu’une semaine à Maliotenam, près de Sept-Îles, dès le 27 novembre. Impossible de savoir pour le moment si d’autres régions du Québec s’inscriront sur la liste des visites. «Pendant l’été, nos équipes sur le terrain vont nous proposer la démarche pour le Québec», a-t-elle résumé.

Les lieux et les dates des audiences prévues à l’hiver et au printemps 2018 seront annoncés à l’automne. Les commissaires comptent alors s’éloigner des grands centres pour se rapprocher des communautés autochtones, précise la commissaire Audette.

Tourmente

Malgré les cinq démissions qui ont récemment frappé l’organisation et les critiques concernant la lenteur du processus, Michèle Audette demeure convaincue d’avoir la confiance et l’appui de la population. «On continue d’aller de l’avant», a-t-elle commenté, rappelant que ce processus est «historique» et «unique».

À ces neuf audiences communautaires annoncées hier s’ajoutent deux panels d’experts, dont un se réunira à Montréal, au début du mois d’octobre, pour discuter de droits humains et de lois internationales.

Un rapport préliminaire doit être rédigé d’ici le 1er novembre 2017, le rapport final devrait quant à lui être livré l’année suivante. L’équipe a toutefois demandé en mai une extension de ces délais «d’un ou deux ans», en plus d’une augmentation du budget de 53,8 M$ octroyé par le fédéral.