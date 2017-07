États-Unis: des sociétés gérant des centrales nucléaires visées par des cyberattaques

WASHINGTON | Des sociétés chargées du fonctionnement de centrales nucléaires aux États-Unis ont fait l’objet d’attaques informatiques au cours des derniers mois, conduisant à l’activation d’un niveau d’alerte élevé, selon le New York Times qui cite un rapport des autorités américaines.

Ces cyberattaques se sont produites entre les mois de mai et juin et ont notamment visé la société Wolf Creek Nuclear Operating Corporation, qui gère le fonctionnement d’une centrale nucléaire dans l’État du Kansas. Elles ont été consignées dans un rapport du département américain de la Sécurité intérieure daté du 28 juin et obtenu par le New York Times.

Selon le quotidien, les hackers ne sont pas parvenus à pénétrer les «systèmes opérationnels» et la société Wolf Creek assure que le réseau attaqué était séparé de celui de la centrale nucléaire.

Le rapport n’indique pas si ces cyberattaques étaient liées à de l’espionnage industriel ou à une tentative d’endommager ces centrales.

Le rapport conclut toutefois que les pirates se sont montrés «déterminés à cartographier les réseaux informatiques (des sociétés visées) en vue de futures attaques».