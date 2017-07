Formule E: un tracé qui va gêner les affaires de certains commerçants

MONTRÉAL – L'arrivée de la Formule E à Montréal inquiète certains commerçants. Les voitures 100 % électriques qui défileront sur le circuit de 2,75 km, en pleine ville, vont paralyser des dizaines de rues pendant près d’un mois.

Le montage du site devrait débuter à la mi-juillet, donc la semaine prochaine, et les installations ne seront démontées que le 9 août prochain. Durant toute cette période, des artères importantes et des rues résidentielles seront barrées. Dans plusieurs rues autour du circuit, le stationnement sera même interdit.

L’avenue Papineau, à l’angle du boulevard René-Lévesque Est, se transformera en véritable piste de course. La Poissonnerie La Mer, qui est située sur cette artère, ne sait toujours pas si elle fermera ses portes pendant l’événement, présenté les 29 et 30 juillet. Le commerce se trouvera directement au cœur du circuit automobile.

«On va vraiment être amputé de notre clientèle et de notre stationnement», a dit jeudi François-Xavier Dehedin, directeur des opérations chez la Poissonnerie La Mer, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«On n’a pas pensé à nous, on ne nous a rien offert, c’est nous qui avons dû communiquer avec la Ville pour demander comment ça allait se passer», a ajouté Alexander Meletakos, directeur du marketing chez la Poissonnerie La Mer.

Quelque 750 résidences se retrouveront à l'intérieur du périmètre du circuit. Des résidents seront prisonniers du secteur puisqu'aucune voiture ne pourra circuler entre 6 h 30 et 18 h 30. Des passerelles seront toutefois installées pour permettre les déplacements à pied.

Au cours des prochains jours, 6200 adresses du quartier recevront un document comprenant des directives pour faciliter les déplacements durant l'événement.

En avril dernier, on apprenait que la Ville de Montréal injecte 24 millions $ pour la venue de la Formule E à Montréal à la fin du mois. Ce montant couvre notamment la réfection des rues sur lesquelles circuleront les voitures de course électriques, l’achat de blocs de béton pour délimiter le circuit et une contribution à l’organisme responsable de l’organisation.