Engueulée et se sentant menacée par un changeur de la station de métro Montmorency, une cliente est insatisfaite du traitement de sa plainte par la STM.

«On m’a seulement dit que la STM s’excusait et qu’ils allaient faire un suivi avec lui et que, dépendamment de son dossier, il y aurait des mesures de prises. Mais, d’ici la fin de l’enquête, il sera toujours en fonction», explique Valérie Clément sans comprendre le processus de la Société de transport de Montréal (STM). «Ç’a aurait pu peut être grave, et s’il recommence ou frappe quelqu’un?», s’interroge-t-elle. Elle se plaint également que contrairement à ce qu’on lui avait mentionné par courriel au moment de l’envoi de sa plainte, ce n’est pas le supérieur immédiat de l’employé qui l’a contacté.

C’était la première fois que Mme Clément prenait le métro à Laval, le 25 juin dernier, et s’est aperçue que son titre de transport était non valide pour les stations hors de l’île de Montréal lorsqu’elle est restée bloquée au tourniquet.

«Je suis allée au comptoir pour qu’on m’explique comment ça marche et pour acheter les bons titres», raconte-t-elle. Plutôt que de lui expliquer les différents titres et tarifs, le changeur aurait refusé de la servir. «Il a été rude et très impoli. Quand je lui ai demandé son nom, il a refusé de me répondre et m’a demandé de partir.» Pendant qu’elle le photographiait pour avoir un indice sur son identité pour lorsqu’elle rédigerait sa plainte, le changeur est sorti de son cubicule pour la sommer de partir pour une deuxième fois de manière agressive. «J’ai eu peur qu’il me frappe», relate Mme Clément.

Pour entrer dans le métro à partir de Laval ou Longueuil, il faut détenir un titre mensuel TRAM, qui donne accès aux réseaux de la STM et des trains de banlieue ou billet de passage unique.

Plainte en traitement

La STM confirme qu’une plainte a été déposée et précise qu’elle est présentement en traitement. « Nous allons rencontrer l’employé pour avoir sa version des faits et allons visionner les images disponibles. Le cas échéant, des mesures disciplinaires pourraient s’appliquer, en vertu de la convention collective en vigueur», explique Amélie Régis, porte-parole de la STM, en précisant que le processus restera confidentiel.

La porte-parole confirme que, dans tous les cas de plaintes, les mesures disciplinaires varient en fonction du dossier de l’employé en question.