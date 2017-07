Jugement important en faveur d’un indemnisé de la SAAQ

Un jugement récent de la Cour d’appel du Québec qui pointe du doigt le «raisonnement tronqué» du Tribunal administratif du Québec et de la SAAQ dans des dossiers d’indemnisation pourrait faire jurisprudence en faveur de centaines de Québécois.



Après un combat de plusieurs années contre la SAAQ et le Tribunal administratif du Québec (TAQ) pour faire reconnaître ses chutes à répétition comme des séquelles d’un accident de vélo survenu en 1981, Éric Ouellet a finalement eu gain de cause à la fin juin.



Deux chutes graves



Heurté par une voiture alors qu’il avait 13 ans, l’homme souffre depuis de problèmes sévères à un genou. À de nombreuses occasions, son genou s’est déboité et l’homme a chuté, dont deux fois dans les escaliers de sa résidence. Ces deux incidents lui ont occasionné des fractures aux deux poignets et à l’épaule que la SAAQ et le TAQ n’ont jamais voulu indemniser.



«Le Tribunal estime que les recours dans les dossiers doivent être rejetés puisque le lien avec l’accident d’automobile n’est qu’indirect», pouvait-on lire dans les premiers jugements, qui représentaient un non-sens pour l’avocat Marc Bellemare.



«C’était tout à fait clair que la gravité de l’état de son genou et les chutes qu’il a faites ont un lien. Il n’a pas chuté à cause que des jouets trainaient dans l’escalier ou parce que les marches étaient pourries, il est tombé à cause de la rechute d’une blessure provenant de l’accident initial», explique Me Bellemare.



Jurisprudence



La Cour d’appel du Québec a donc blâmé le TAQ pour sa lecture initiale du dossier Ouellet, arguant que le tribunal avait prononcé «une décision déraisonnable». Le dossier devra donc être revu en entier, en s’attardant cette fois à la présence possible d’un lien «plausible, logique et suffisamment étroit entre le préjudice et l’accident».



Cette décision pourrait bien faire jurisprudence dans ce genre de dossier qui est courant d’après Marc Bellemare. Au fil des années, l’avocat dit avoir vu passer des centaines de clients qui s’étaient frappés au même refus d’indemniser «un dommage découlant d’un dommage».



«Les gens qui souffrent par exemple de vertiges post-traumatiques et qui se blessent en chutant, même après la période de consolidation ou de traitements, pourraient être indemnisés», indique l’avocat qui représentait Éric Ouellet dans ce dossier.