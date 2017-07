La douce hypocrisie environnementale du PLQ

Hypocrisie et mensonges

Philippe Couillard a affirmé que : «Agir pour le climat est urgent, dit Couillard» (Le Journal de Montréal, 17 octobre 2015). Puis, il a récidivé en s’exclamant : «Le Québec veut rayonner en matière de climat et de droit de la personne» (Le Devoir, 12 avril 2017). Blablabla. Dans ces cas, parlez-lui de sa cimenterie Port-Daniel, de son Plan Nord, de la Minière Osisko à Malartic, des bélugas dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, des caribous de Val-d’Or pour lesquels le PLQ prétendait avoir produit une étude scientifique rigoureuse pour ensuite admettre qu’il n’en avait pas. Leurs décisions n’étaient fondées que sur des perceptions et sur leur gros bon sens légendaire subjugué au gros jugement pragmatique des affairistes : « Québec se dit « préoccupé » par le déclin des populations de caribous migrateurs» (Le Devoir, 11 mai 2017). Mais, selon moi, le PLQ n’en a rien à cirer des caribous, des grenouilles, des bélugas, etc. Dans le cas des caribous de Val-d’Or, le PLQ a pris sa décision de les laisser crever même si le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a exigé une étude et qu’il a été à l’encontre de ses propres experts de la faune : «Québec autorise la construction d’une route contre l’avis de ses experts» (Le Journal de Montréal, 6 mai 2017). Tiens, une autre pour mettre à nu la nature environnementale véritable du PLQ : «Gaspésie. Québec ouvert à la fracturation hydraulique» (Le Journal de Montréal, 14 janvier 2017). Agir pour ou contre le climat, je vous le demande?

Contrer les emmerdeurs comme le BAPE

Ah ben, la feinte continue, que voulez-vous, c’est un état d’être chez certains. Afin de contrer les prétendues trop grandes vertus écologiques du BAPE qui briment supposément le droit des entrepreneurs à faire n’importe quoi, n’importe quand au nom du développement économique et de la création de richesse, voilà que le PLQ, dans un autre geste hallucinant, va créer une nouvelle structure responsable de l’analyse économique de projets majeurs : «De la concurrence pour le BAPE» (Le Devoir, 6 février 2017).

Pourtant, le BAPE étudiait toujours les facteurs économiques dans tous les projets importants et avait les ressources pour le faire. Mais les élus ne font pas beaucoup confiance au BAPE qu’ils jugent trop porté sur l’environnement et trop indépendant des «conseils» et des « mises en garde» du patronat et du politique. Mieux vaut alors créer un organisme bidon parallèle au BAPE qui fera des études scientifiques «biaisées» par des membres infléchis nommés par le gouvernement après consultation avec des gens d’affaires et des universitaires lucides. Belle hypocrisie et belle façon de rire du monde.

Pour la création d’un directeur parlementaire du budget

Le PLQ qui crée une nouvelle structure responsable de l’analyse économique des projets soumis au BAPE, telle qu’exigée maintes fois par le lobby patronal, mais qui refuse de nommer, comme cela se fait à Ottawa et en Ontario, un directeur parlementaire du budget qui serait élu par l’Assemblée législative comprenant tous les partis politiques et non seulement par le PLQ. Que nenni, Couillard n’apprécie guère des gens ou des organismes imperméables à leur doléance et à celles du privé. C’est ce même gouvernement qui a aboli au mois de mars 2016 le poste de Commissaire à la santé et au bien-être qui publiait trop souvent, au goût du PLQ, des données objectives et pertinentes sur la santé publique et le bien-être qui contredisaient les mensonges libéraux et qui démolissaient leurs mythes.

Des forêts sans surveillance : ça c’est correct

Dans son dernier rapport du mois de juin 2017, la vérificatrice générale du Québec, madame Guylaine Leclerc, a mentionné, entre autres, que : «Même si l’entretien des forêts québécoises a coûté plusieurs centaines de millions de dollars au cours des dernières années, le gouvernement du Québec ne sait pas si ces investissements ont donné les résultats escomptés» (Le Devoir, 1er juin 2017). Mais quels résultats escomptés? Le PLQ ne le sait pas et ne veut pas le savoir. Il sait bien que cela coûte des millions de dollars en fonds publics et que cela représente une forme déguisée d’aides gouvernementales provenant de tous bords «publics» allongées à l’industrie forestière. Pourquoi, dans ce cas, le PLQ ne tient pas à avoir d’analyse économique qui pourrait être confiée, disons, à un nouvel organisme des projets majeurs ou à un futur directeur parlementaire du budget?

Et la protection des milieux humides

Ah ben, en juin 2017, le PLQ a adopté une nouvelle loi sur les milieux humides qui exempte toutefois la grosse industrie des producteurs de canneberge : «L’industrie de la canneberge à l’abri de la loi sur la protection des milieux humides» (Le Devoir, 16 juin 2017). L’industrie de la canneberge exemptée de la loi sur la protection des milieux humides : exemptée sur la base de quoi? Où sont les études, même si je sais que le PLQ n’en a pas et qu’il a pris sa décision sur la «bonne foi» des lobbyistes du petit fruit rouge? Alors, pourquoi ne pas mandater le nouvel organisme économique du PLQ afin de concilier considérations économique et écologique? Tout simplement parce que le patronat n’en veut pas d’études sur les méfaits importants de la business de la canneberge sur nos marécages et marais, sur la faune et la flore comme il ne voulait pas d’études sérieuses et indépendantes sur la survie des caribous de Val-d’Or qui briment le développement économique des minières et de papetière d’Abitibi et de leur droit inaliénable au profit. Faut plutôt se fier au réalisme de nos bons marchands d’illusion qui sont aux commandes de l’État : politiciens et gens d’affaires.

Canadian Malartic fait à sa guise

Le PLQ, un parti vert vous dites? À Malartic en Abitibi, la compagnie veut agrandir massivement sa mine à ciel ouvert. Pas de problème. Même que : «Le BAPE accuse Québec (PLQ) de négligence ». « Impunie malgré de multiples infractions, Canadian Malartic pourrait agrandir la fosse si elle corrige ses pratiques d’exploitation» (Le Devoir, 14 octobre 2016). Dans l’article du journaliste environnemental Alexandre Shields, il est écrit que : «Le BAPE a remis plus de 170 avis de non-conformité à Canadian Malartic depuis 2011 et "aucune sanction tant administrative, pécuniaire que pénale n’a été prise à ce jour"». Bah, pour le Parti libéral du Québec, le principe de l’utilisateur-payeur, comme celui de la décontamination des sites miniers, s’applique juste pour la plèbe : garderie, parcs, frais de garde à l’école, etc. Faut pas achaler nos créateurs de richesse avec ce principe applicable de façon sélective. Le PLQ préfère appliquer rigoureusement ses lois contre des groupes écologistes, des syndicats de travailleurs ordinaires, des associations étudiantes, etc. L’éthique environnementale et entrepreneuriale n’est pas pantoute la tasse de thé et même de café du PLQ.

Comportement analogue du PLQ envers les forestières : «Des forestières doivent 12,3 millions$ à Québec. Des droits de coupe impayés sont en cause» (Le Journal de Montréal, 26 juin 2017). Impayés depuis plusieurs années, s’entend. Touchant la réponse du ministre libéral des forêts, Luc Blanchette : «Il faut garder en tête que l’industrie est fragile et qu’une certaine souplesse est de mise». Monsieur Blanchette devrait lire le titre de cet article de journal : «Les coupes (du PLQ) ont touché les plus vulnérables, admet Couillard» (Le Devoir, 23 septembre 2015). Pour ces gens fragiles, la «souplesse» du PLQ était où exactement?

Le bar ouvert du multimédia et du commerce électronique

Je mets au défi messieurs Couillard et Leitao de demander à son nouvel organisme les calculs de retombées économiques (j’ai bien hâte de voir qui le premier ministre va nommer à titre d’experts sur cet organisme bidon. Faut s’attendre à l’appel de ces universitaires préférés, toujours les mêmes), de produire une étude sérieuse sur la rentabilité pour le gouvernement de financer à hauteur de 30% à 40% le salaire annuel versé aux employés par des multinationales milliardaires qui logent dans les cités du multimédia, du commerce électronique, de la finance internationale, etc. Ces patentes qui viennent chercher dans les poches des Québécois des centaines de millions de dollars par année constituent une grossière indécence financière surtout en ces temps dits d’austérité. Plusieurs députés devraient s’inscrire au nouveau cours prévu à l’automne 2017 au secondaire partant sur la littératie financière. Ça leur ferait grand bien.

Ils ne feront jamais aucune étude sur ces domaines de peur d’irriter le monde important qui va plus tard leur procurer un belle grosse job payante. Voyons donc, ce n’est pas pantoute rentable pour la province les industries de la cité du multimédia et du commerce électronique. Mais, c’est bon pour l’image du gouvernement libéral, car cela créer des emplois, même artificiels, car largement subventionnés. Idem pour d’autres emplois «créés» qui viennent gonfler les statistiques de création d’emplois comme dans l’aluminium, l’éolien, les mines, l’aéronautique, etc. Ben, même le président de la firme québécoise Stingray est du même avis que moi : «Multimédia. Eric Boyko (cofondateur et président de la compagnie) dénonce les crédits d’impôts généraux aux entreprises étrangères» (Le Journal de Montréal, 17 juin 2017).

PQ et PLQ : Où sont les études?

Tant les péquistes que les libéraux prétendent que toute aide gouvernementale octroyée à qui que ce soit est fondée sur des études sérieuses de rentabilité fiscale. Mes amis, dans plusieurs cas cela constitue un mensonge. Souvent les études sérieuses n’existent pas au gouvernement qui se base alors sur les calculs biaisés des lobbyistes dans leur prise de décisions. Tiens, son nouvel organisme économique censé épauler le BAPE, pourrait nous fournir des données chiffrées, pertinentes et objectives sur la rentabilité pour l’État et la collectivité d’accorder des tarifs d’électricité privilégiés à environ 2¢ le kW/heure (alors que le citoyen véritable propriétaire d’Hydro-Québec paie, après impôts et taxes de vente (TPS et TVQ) plus de 10¢ le kW/heure) aux alumineries, aux forestières, aux centres de données, aux mines, etc.

Quand des journalistes demandent de tels calculs, les péquistes et les libéraux ont toujours répondu, au mépris des contribuables qui paient de leurs poches ces milliards de dollars à des B.S. corporatifs : «Crédits d’impôt (subventions) aux entreprises. Québec ne dévoile pas ses études de rentabilité fiscales». (La Presse, 30 octobre 2014). «Études» est un bien grand mot, je dirais plutôt des brouillons, quand ils existent vraiment. Incroyable, la population n’a pas le droit de savoir. Belle démocratie! Après tout c’est son argent, pas celui des politiciens qui jouent au père Noël avec l’argent du peuple. Afin de tromper le monde, les élus et le patronat parlent toujours de crédits d’impôt alors que dans les faits, ce sont des subventions en argent sonnant et, qui sont versées par chèque aux entreprises et aux individus. «Crédits d’impôt», ça donne faussement l’impression que l’entreprise jouira de baisses d’impôts sur le revenu lorsqu’il y a profit et impôt à payer et s’il y a perte d’exploitation pour les compagnies, ça laisse sous-entendre qu’elle n’en recevra absolument rien dans ce cas du gouvernement puisqu’il n'a aucun impôt à payer et qu’il s’agit supposément des «crédits d’impôt». L’impôt n’a rien à voir avec ces subventions.

Une grosse joke plate pour terminer

Pourquoi le BAPE n’est pas mandaté sur le pont Jacques Cartier? Alors que je vois comme titre d’article du Journal de Montréal le 16 mai 2017 : «Illumination du pont Jacques-Cartier : un projet aux multiples retombées, un symbole de notre audace!». Opinion formulée par le patronat et un universitaire subventionné par l’entreprise. 40 millions de dollars pour mettre des lumières sur le pont Jacques-Cartier allongé par nos élus avec notre argent alors que les gouvernements coupent partout dans nos services publics : c’est franchement indécent. «Un projet aux multiples retombés», vous dites? Où sont vos calculs et vos études? Ben oui, la planète va venir en grand nombre à Montréal afin d’admirer le pont illuminé et va probablement en profiter pour assister au Festival Juste pour rire. Pour rire de qui, je vous le demande?

On le sait bien, dépenser 40 millions de dollars de fonds publics pour cette folie-là constitue pour le patronat un geste payant, génial et audacieux : un investissement public, quoi! Mais quand le gouvernement parle d’investir dans nos services publics alors là, le patronat grimpe dans les rideaux et parle alors de dépenses superflues qui n’ont aucune retombée économique. Ben voyons donc, tout le monde sait que mettre 40 millions de dollars de notre argent dans les lumières sur le pont Jacques-Cartier, c’est pour le patronat porteur de multiples et importantes retombées économiques et représente un geste visionnaire et courageux alors qu’investir 40 millions de dollars dans nos écoles publiques, dans notre santé publique, dans nos garderies publiques n’a absolument aucune retombée économique et s’avère être un geste de lâcheté posé par nos élus, pardon, par leurs élus qui, dans ce dernier cas, font preuve de populisme. Aux élus et au patronat, elles sont où vos études sur les lumières du pont qui vous autorisent à vous pâmer ainsi? Une chance que le ridicule ne tue pas.

Bonne nouvelle pour finir : «Milieux marins protégés. Le Québec laissé de côté par Ottawa (Trudeau) en 2017». (Le Devoir, 19 juin 2017). Oui, c’est une bonne nouvelle, car pour la protection de la nature et des espèces menacées (bélugas et grenouilles), des droits des travailleurs, de notre système de santé publique (frais accessoires), je fais beaucoup plus confiance au Parti libéral du Canada de Justin Trudeau qu’aux affranchis du Québec, tant péquistes que libéraux.