La liseuse numérique pour les vacances

Plusieurs d’entre nous l’ont vue arriver sur les tablettes avec un certain scepticisme. Et pourtant, la liseuse numérique mérite maintenant sa place aux côtés de votre tablette et de votre téléphone intelligent.

La liseuse numérique facilite la lecture et permet de traîner avec soi des dizaines de livres sans perdre d’espace. Un gadget idéal donc pour les vacances. Mais à travers les dizaines de modèles, comment choisir ?

Choisir sa bibliothèque

Il faut premièrement savoir que chaque fabricant de liseuses accepte un nombre limité de formats de livres. Il faut donc choisir son fabricant selon la disponibilité des livres que l’on désire. Par exemple, les Kindle ne vous donnent accès qu’aux livres achetés sur Amazon. À l’inverse, le Nook vous limite de son côté à l’offre du détaillant américain Barnes & Noble, les Kobo sont finalement plus ouverts, acceptant les livres rendus disponibles gratuitement par la bibliothèque publique de Google en format EPUB.

Si vous considérez emprunter des livres numériques à votre bibliothèque locale, assurez-vous aussi que celle-ci les offre dans le format que vous choisirez.

Finalement, il faut aussi noter que les liseuses Kindle d’Amazon vous poussent de la publicité à l’occasion, à l’inverse de certains concurrents. Si cela vous indispose, faites attention.

Le format et le type d’écran

La seconde chose à évaluer est l’appareil en lui-même. Choisissez une taille d’écran confortable dans votre main et adaptée à la taille de texte et la vitesse de lecture qui vous conviennent. La plupart des tablettes proposent par ailleurs des écrans de 6 pouces, si la taille vous convient, vous aurez donc plus de choix.

Ensuite, décidez du type d’écran désiré. La norme est ici à l’encre digitale (e ink) qui donne à la liseuse l’apparence du papier et permet à vos yeux de ne pas forcer comme lorsque vous regardez un écran d’ordinateur. Ce format facilite aussi la lecture au soleil, idéal donc pour la plage ! Par contre, certaines liseuses offrent aussi un rétroéclairage. Une option pratique pour lire au lit, ou lorsque la lumière est tamisée.

Inutile par contre de trop s’attarder à l’espace disque. Vous pourrez facilement stocker quelques dizaines de livres à la fois sur les principaux produits disponibles. De plus, vos achats demeurent stockés dans votre compte en ligne lorsque vous les supprimez de la liseuse pour gagner de l’espace. Vous pourrez donc y accéder de nouveau dès que vous aurez du wifi !

Finalement, ceux qui aiment lire dans leur bain ou sur le bord de la piscine pourraient être intéressés par les appareils résistant à l’eau. À vous de voir si ce critère est important pour vous, car certains étuis peuvent aussi s’ajouter pour améliorer l’étanchéité de l’appareil.

Sans oublier le prix

Le prix des liseuses varie grandement, et va d’environ 75 $ à près de 300 $. Assurez-vous donc de bien définir vos critères d’achats avant de partir, les liseuses les plus coûteuses offrant certaines fonctions additionnelles sans pour autant être nécessairement de plus haute qualité.

Quelques options intéressantes