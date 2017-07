Le meilleur est le premier

Le superlatif « meilleur » ne peut être précédé des adjectifs premier, deuxième, troisième, etc. Dans une série d’objets ou un groupe de personnes, seul le premier peut être le meilleur. On ne dira pas, par exemple, qu’un joueur X ou Y est « le deuxième meilleur marqueur » de son équipe, mais qu’il est au deuxième rang des marqueurs. Au football, on ne dira pas non plus : ses 10 touchés lui donnent « le troisième plus haut (ou plus grand) » total chez les pointeurs de l’équipe. Mais, par exemple, « qu’au total, ses 10 « touchés » lui ont valu le troisième rang des marqueurs (des pointeurs, des buteurs ou des compteurs) de l’équipe ».