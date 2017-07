Les anciens Nordiques moins convaincus du retour imminent de la LNH à Québec

L’humeur maussade des gens de Québec qui n’en peuvent plus de voir le retour éventuel des Nordiques repoussé aux calendres grecques semble même avoir gagné les anciens fleurdelisés. Ceux-ci semblent désormais résignés à l’idée que la LNH continuera de se laisser désirer.

Réunis au club de golf Lorette à l’occasion de leur tournoi annuel, les anciens Nordiques semblaient moins optimistes qu’à l’habitude.

Pas que ceux-ci ne croient plus voir les Bleus renaître de leurs cendres, mais les longues années de rumeurs, d’espoir et de vives déceptions semblent avoir saboté le moral des troupes.

«Les gens sont un peu découragés et auraient aimé obtenir un club ici au lieu de Vegas. Ça fait longtemps qu’on est prêt, mais la difficulté qu’on a c’est que Vegas c’est un nouveau marché avec du nouvel argent qui entre dans la ligue. Québec n’amène pas beaucoup d’argent nouveau parce que c’est divisé avec Montréal. C’est sûr qu’ici on veut un club, mais c’est une question de business et la ligue regarde ça», analysé le président de l’Association des anciens, Dave Pichette.

«Ce serait bien le fun de ravoir une équipe, mais ce ne sera pas l’an prochain et je pense que ce sera dans plusieurs années», a-t-il ajouté plus tard.

Réelle volonté de la LNH?

Il y a maintenant un an, la LNH excluait la candidature de Québec pour accueillir une équipe d’expansion en utilisant le terme «repoussé», comme dans repoussé à plus tard. Or, toujours aucun indice ne plane sur le moment ou Québec pourrait enfin vivre le grand jour.

Dans ce contexte, les anciens Nordiques en viennent à se demander quelles sont les motivations derrière ce rejet de Gary Bettman et sa bande.

«Ils nous parlent de débalancement des divisions, mais c’est facile à arranger quand tu as de la volonté et que tu veux faire quelque chose. De la manière qu’on voit ça, Québec n’est peut-être pas la priorité pour eux autres en ce moment», a réfléchi Pichette.

Situation complexe

L’ancien défenseur croit toujours à la cause de Québec et continue de penser que les Nordiques reviendront par voie de déménagement, mais encore là, mieux vaut s’armer de patience, selon lui.

«Ce n’est pas qu’une question de clubs qui perdent de l’argent. En Floride, par exemple, le propriétaire perd de l’argent avec son club, mais en fait avec son aréna. Pour lui, c’est une visibilité et pour la ligue, ça permet de s’implanter dans un autre marché de télévision. C’est peut-être plus complexe qu’on pense.»

«Je pense que Québecor fait tous les efforts en étant partenaire de la ligue avec Rogers, mais il y a 31 gars autour de la table qui décident s’ils veulent avoir Québec dans la ligue. Il faut être patient, je pense...»

Question de temps

De son côté, l’ancien attaquant Marc Tardif semble aussi résigné à attendre en espérant un dénouement heureux.

«C’est toujours une question de temps, j’ai l’impression. Quand ils ont bâti le Centre Vidéotron, rien ne garantissait que le retour arriverait dans l’année ou dans les années futures.

«Mais q’est-ce qui nous aurait laissé croire il y a cinq ou six ans qu’il y aurait un jour une équipe à Las Vegas? Jamais on n’aurait osé penser à ça! C’est un cheminement de longue haleine, mais ça devrait arriver ici éventuellement», a-t-il dit.