Les coups de cœur de... Tamy Emma Pepin

Qui est donc Tamy Emma Pepin? Voyageuse, certes. Elle anime des émissions de voyage et a conquis plus de 55 000 abonnés sur son compte Instagram, grâce à ses clichés qui font le tour du monde. Elle est aussi femme d’affaires. Ses périples l’ont inspirée à importer des produits de design de plusieurs pays, dont le Maroc. Entre deux destinations, elle se repose dans son appartement de La Petite-Patrie. Voici donc les endroits favoris de la nomade montréalaise.

Le restaurant favori ? Photo Instagram Je passe beaucoup de temps au Plaza Saint-Hubert. C’est ouvert tous les soirs et l’atmosphère est toujours conviviale. J’aime bien y faire un tour avec des amis. On commande tout le menu et on se partage des plats. En ce moment, le homard est en vedette et c’est tellement bon! C’est un bon endroit pour célébrer des anniversaires. J’aime beaucoup aussi le Café Via Dante sur la rue Dante. Leur cuisine italienne est l’une des plus authentiques. Les produits sont vraiment frais. Il y a aussi une belle carte de vin. De plus, ce n’est pas un endroit prétentieux.

L’endroit où prendre un verre ? Photo Instagram Le Bar Henrietta sur la rue Laurier. C’est situé dans les vestiges de l’ancien Baldwin. J’apprécie la constance du service et la précision des cocktails, qui goûtent toujours la même chose. Durant l’été, leur terrasse avant est vraiment chouette. On peut y manger des petites bouchées, plus recherchées que des craquelins et des arachides. J’aime beaucoup l’ambiance et le décor. Il y a aussi le Larry’s sur Fairmount. J’y vais autant de jours pour travailler, que de soirs pour prendre un verre. Je dois mentionner aussi qu’ils ont une belle sélection de vins orange.

L’activité préférée ? Photo courtoisie Je suis une flâneuse. L’été, j’aime me balader dans les ruelles de Montréal et d’ailleurs, je vous invite à découvrir les ruelles vertes. La marche me repose. Je me promène également beaucoup dans les parcs. J’habite le quartier La Petite-Patrie et je dois mentionner le parc de la Petite-Italie. Je vais aussi souvent au spa sur l’eau Bota-Bota. Je trouve cet endroit tellement fantastique avec sa proximité de l’eau.

Une adresse secrète à découvrir ?

On parle vraiment d’une adresse secrète: The Little Shop Montréal qui est une boutique vintage situé dans Parc Extension. J’adore acheter des vêtements de seconde main. Cette boutique a vraiment des trésors d’époque à découvrir. .

Un endroit à visiter cet été?

ll faut visiter le Pop up Shop Un peu plus loin que j’ai mis sur pied à la boutique Lowell sur le Boulevard Saint-Laurent. À travers mes voyages, j’ai ­commencé à ramener des objets, c’était une façon pour moi de renouer avec mes origines. J’ai donc décidé de mettre sur pied une collection de mes plus belles trouvailles, jusqu’à dimanche. Vous y trouverez des tapis berbères, des babouches en cuir et en daim et des objets de design. Tout vient ­exclusivement du Maroc et confectionné par des artisans de la région de Fès.

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

Cela vient tout juste de passer, mais j’aime vraiment le Festival Chromatic. C’est une célébration de l’art contemporain. Ce n’est pas prétentieux. C’est fait au Studio l’éloi et ça permet d’exposer les œuvres de la scène créative de Montréal, telles que des graphistes ou encore des artistes visuels.

Si j’étais maire de ­Montréal, je...

J’aimerais que Montréal ait une vision plus internationale du côté architectural et de grands projets à long terme. Je voyage beaucoup et je vois des quartiers, des designs urbains et je me dis que c’est beau de voir une pérennité. J’aime ­m’inspirer du beau et du grand, lorsque je voyage. C’est réconfortant de revenir à Montréal, mais je dis ça parce qu’il n’y a pas grand-chose qui change..

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Mon père était agronome et il m’a beaucoup enseigné l’amour des plantes et de la terre. Je me rappelle enfant, je passais mes étés au camp du Jardin botanique. Cela procure tellement de magie de jouer dans la nature. Pour moi, ces souvenirs au Jardin ont tellement marqué mon enfance..

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Les Montréalais. Lorsque l’été arrive, il y a tellement une vivacité chez les gens que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Un mot pour décrire Montréal ?