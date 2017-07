Les voisins de banlieue

Je réagis aux propos de celle qui vous écrivait pour raconter l’intimidation que lui faisait subir son voisinage de banlieue. Son récit donne la preuve que les imbéciles ne manquent pas en ce bas monde. J’en suis même rendu à penser que nous ne manquons pas de gens de cette espèce au Québec.

Je me permettrai de lui souligner qu’il faut toujours garder ses distances avec ses voisins en ne socialisant pas trop vite. Une bonne proportion de nos citoyens sont des ignares et des abrutis, alors pas étonnant qu’ils jugent les autres sur l’apparence. Dites-vous toujours que vous n’avez pas besoin de l’approbation de ces minables pour tracer votre chemin. À cet égard et pour encourager cette personne, je citerai ici les propos d’un ancien député qui avait été vétérinaire dans une autre vie: »Plus ça va et plus je m’ennuie de mes anciens clients! »

Vous avez acheté une résidence Madame, rien ne vous oblige à fréquenter vos crétins de voisins. Achetez-vous un chien aux aboiements intimidants, ça les éloignera. Si seulement vous aviez de la famille chez les Hells, ça pourrait grandement calmer cette engeance. Une plainte à la ville pour harcèlement? Je doute que cela puisse vous aider.

Il y a un certain temps de cela, j’avais habité la maison paternelle, le temps de m’en départir. Moi, Habitué de vivre en ville où chacun se mêle de ses affaires, je me rappelle la promiscuité imposée de facto. C’est pourquoi je vous souligne qu’il faut avoir la force de résister à la tyrannie du groupe. Même s’il y avait quelques braves gens dans ce lieu, je ne m’ennuie pas des autres, ces gens laids, obèses et peu évolués. Depuis quelques années je suis en ville et je ne parle qu’aux voisins que j’ai choisis. Les autres, je m’en fiche éperdument puisqu’ils ne représentent rien pour moi. Les condos et les Coop? Non merci! Je me rappelle trop le nombre d’élèves à l’école qui étaient intimidés et qui laissaient gagner le groupe intimidant pour avoir la paix.

DT

Vous et moi avons des philosophies opposées en matière de gérance des relations humaines. Mais comme votre proposition vaut bien la mienne, je choisis de publier votre lettre à l’intention de cette dame. Peut-être s’accordera-t-elle mieux avec votre suggestion qu’avec la mienne. Mais je vous prierais de jeter un œil sur la lettre qui suit. Vous allez voir que votre perception de cette lettre, comme la mienne d’ailleurs, n’ont rien à voir avec celle de la personne qui signe cette deuxième lettre sur le même sujet. Comme quoi l’interprétation d’un sous-texte selon quelqu’un, ne ressemble en rien à celui qu’un autre peut y lire.