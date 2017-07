L’intolérance

La scène se passe à Montréal, la semaine dernière, dans le quartier Griffintown. Une boutique, la boucherie Grinder, s’est fait vandaliser.

Par de simples voyous surexcités ? Non. Par des militants radicaux se réclamant de la cause végane ! Du moins, c’est ce qu’on peut comprendre du vocabulaire utilisé dans le « manifeste » qui accompagnait la brique lancée dans la vitre du commerce.

En soi, la cause végane est légitime, bien qu’assez radicale : elle dénonce toute forme d’exploitation des animaux, qu’il s’agisse de les manger ou d’en faire d’autres usages.

Véganisme

Elle dénonce le spécisme, qui serait une forme de « racisme » à l’endroit des animaux dont se rendraient coupables les humains. Pour le véganisme, l’humain ne devrait pas disposer d’un privilège existentiel dans la vie terrestre.

Le véganisme dénonce aussi le carnisme, l’idéologie qui justifierait le fait que nous mangeons des animaux.

Je n’entends pas faire ici le procès du véganisme, même si je n’adhère aucunement à cette vision du monde qui a trop souvent l’allure d’une religion.

Ce qui devrait nous intéresser, ici, c’est de constater encore une fois que même les intentions les plus généreuses peuvent dégénérer.

C’est généralement ce qui se passe quand on se trouve devant des militants qui croient avoir le monopole du bien, de la justice et de la vérité.

Ils sont à ce point convaincus d’avoir raison qu’ils ne peuvent tolérer qu’on ne vive ou qu’on ne pense pas comme eux.

Si on ne se plie pas à leurs désirs et leurs caprices, c’est comme si on se plaçait à l’extérieur de l’humanité. Alors tout est permis. On peut injurier.

Et si c’est vraiment nécessaire, on peut en venir aux grands moyens. On peut lancer des briques. Certains, on le sait, peuvent même aller plus loin.

C’est ici qu’il faut faire l’éloge de la tolérance.

La tolérance ne nous demande pas d’aimer ceux qui ne pensent pas comme nous. Elle ne nous demande même pas de les respecter profondément. Elle nous demande toutefois d’accepter qu’ils existent, et surtout, qu’ils ont le droit d’exister.

Tolérance

Elle oblige les souverainistes et les fédéralistes à s’endurer. Elle oblige les gens de gauche et de droite à vivre avec le camp d’en face.

Elle nous rappelle aussi que puisque nous devons cohabiter dans une même société, nous devons nouer un pacte : jamais nous n’en viendrons à la violence. Nous discuterons, nous discuterons même de manière rugueuse, mais nous n’en viendrons pas aux coups.

Mieux vaut aussi ne pas lancer de briques dans la vitre des commerçants.

Et puisque nous voulons que la vie en société soit à peu près endurable pour tout le monde, mieux vaut ne pas s’insulter ou se crier des noms d’oiseaux.

Mais la tolérance ne nous est pas naturelle. Elle s’apprend. Elle exige des efforts.

On doit constater, hélas, que notre société ne nous y incite pas. À l’université, dans les médias sociaux, on cultive les conditions d’un nouveau fanatisme.