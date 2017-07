Très occupé avec six matchs en moins de trois semaines, le Bleu-blanc-noir a visiblement manqué d’essence dans cette rencontre malgré une performance plus qu’acceptable pendant cette période.

N’empêche qu’après 17 matchs, l’Impact est relativement loin d’une place en séries éliminatoires et devra se retrousser les manches à compter du 19 juillet.

Les hommes de Mauro Biello peuvent au moins se dire qu’ils passeront beaucoup plus de temps à la maison dans les mois à venir.

L’Impact a toutefois disputé trois matchs de moins que le Crew et il se devra de tous les remporter pour dépasser l’équipe de la capitale de l’Ohio.

Pour toutes sortes de raisons, Mauro Biello a peu fait tourner son effectif au cours de cette séquence de six matchs en 18 jours.

Quand on voit des joueurs comme Laurent Ciman et Kyle Fisher, qui ont généralement un troisième poumon, traîner de la patte, c’est qu’il y a un problème.

Cette évaluation est d’autant plus importante que le marché des transferts va s’ouvrir lundi et que cette fenêtre sera déterminante pour la suite de la saison de l’équipe.

L’Impact a été très peu actif au cours de l’hiver pendant que les autres équipes de l’Association Est ont fourbi leurs armes avec pour résultat que l’Est est très forte cette année, beaucoup plus que lors des saisons précédentes.

Adam Braz et Nick De Santis doivent donc manœuvrer avec diligence afin d’apporter un vent de fraîcheur qui permette à la formation de relancer sa saison pour les 17 rencontres à venir.

On peut aussi considérer l’ajout d’un attaquant parce que l’absence de production de Matteo Mancosu commence à être préoccupante.

Un milieu défensif pour donner un coup de main à Marco Donadel ne ferait pas de tort non plus, tout comme un autre milieu offensif axial qui compléterait bien Blerim Dzemaili et Ignacio Piatti.