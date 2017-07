Mutinerie dans une prison d'Acapulco: 28 morts

ACAPULCO | Vingt-huit détenus sont morts et trois autres blessés jeudi au Mexique lors d’une mutinerie dans une prison d’Acapulco, port touristique de l’État de Guerrero, déchiré par la violence du crime organisé, ont annoncé les autorités.

A l’aube, dans le «centre de réinsertion sociale de Las Cruces, une bagarre est survenue entre détenus, faisant 28 morts et trois blessés», a déclaré lors d’une conférence de presse Roberto Alvares, porte-parole chargé de la sécurité à Guerrero, précisant que la dispute est due à la «lutte permanente entre groupes rivaux à l’intérieur de la prison».

Les autorités ont lancé une opération conjointe de la police et de l’armée, avec le soutien de deux hélicoptères, permettant de reprendre «le contrôle de tous les pavillons» de l’établissement, a-t-il ajouté.

Des gardes pénitentiaires ont raconté que quatre victimes avaient la gorge tranchée, selon un rapport interne de la police d’État.

L’État de Guerrero, bordé par la côte Pacifique, est l’un des plus pauvres du Mexique et enregistre l’un des taux d’homicides les plus élevés du pays.

Dans la ville portuaire d’Acapulco, les assassinats sont désormais presque quotidiens, sur fond de lutte entre bandes armées.

Le système pénitentiaire mexicain, surpeuplé et souvent contrôlé par des groupes criminels, avait été fortement décrié en janvier après une violente mutinerie dans une prison de Monterrey où 49 détenus avaient trouvé la mort.

Les autorités avaient reconnu qu’un cartel faisait régner la loi dans la prison de Topo Chico, à Monterrey, dans l’Etat de Nuevo Leon (nord), où étaient incarcérés 3800 détenus, surveillés par une centaine de gardiens.