Richelieu poursuit sur sa lancée au 2e trimestre

MONTRÉAL – Les ventes du fabricant et distributeur de produits de quincaillerie Richelieu ont augmenté de 11,9 % au deuxième trimestre, à 243,3 millions $, contribuant du même souffle à la croissance des profits de cette entreprise québécoise.

L’an dernier, pour les mois de mars à mai, les ventes s’étaient élevées à 217,4 millions $.

Les profits dégagés ont affiché une croissance de 15,4 %, à 17,6 millions $, soit 0,30 % par action diluée.

La direction de Richelieu a qualifié jeudi, au moment du dévoilement des résultats trimestriels, sa situation financière de «saine et solide», alors que son encaisse nette se chiffre à 9,3 millions $. Son fonds de roulement se chiffre pour sa part à 280,7 millions $, avec un rendement moyen des capitaux propres de 17,0 %.

«Au Canada, nos ventes ont augmenté de 10,6 %, une hausse provenant presque à parts égales de la croissance interne et des acquisitions. Aux États-Unis, elles ont grimpé de 10,6 % en dollars US, dont 6,1 % de croissance interne et 4,5 % par acquisitions. Nous sommes fiers d'avoir acquis Weston Premium Woods, à Brampton, en banlieue de Toronto, et d'intégrer ainsi des ressources expertes, une gamme diversifiée de matériaux, produits décoratifs et bois d'ébénisterie destinés à une clientèle œuvrant dans les mêmes marchés que Richelieu», a dit Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu, par communiqué.

L’acquisition de Weston Premium Woods ajoute environ 60 millions $ aux ventes annuelles de Richelieu, qui entend poursuivre les synergies au sein de son réseau nord-américain, en plus de développer le marché ontarien, où l’entreprise compte huit centres de distribution.

Le conseil d’administration de Richelieu a indiqué jeudi qu’il a approuvé le versement d’un dividende trimestriel de 5,67 cents par action, payable le 3 août aux actionnaires figurant aux registres en date du 20 juillet prochain.