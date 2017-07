Rien de positif

HOUSTON | Même s’il a marqué le seul but des siens, son premier de la saison, Michael Salazar avait la voix éteinte après la rencontre.

« Il n’y a rien de bon qui ressort de ce match, a-t-il laissé tomber. On ne peut pas chercher des excuses, ils ont seulement été la meilleure équipe, c’est aussi simple que ça. »

Hassoun Camara était tout aussi tranchant, mais aussi plus éloquent.

« Dans le contenu, on n’a pas été à la hauteur, on n’a pas été bons. En même temps, quand on prend un but dès la première minute à l’extérieur dans des conditions difficiles, ça n’arrange pas les choses.

On a manqué de concentration et, sur ce coup-là, ce n’est pas dû à la température. Ils en voulaient plus que nous. »

Chimie déficiente

Pour une foule de raisons, la chimie n’a pas opéré chez l’Impact hier.

« La chimie n’était pas trop bonne, a reconnu Camara. C’est sûr qu’on peut se trouver toutes les excuses du monde en se disant qu’ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, qu’il fait chaud, qu’on a la fatigue et qu’on a eu six matchs en deux semaines. »

Pourtant, consciente des circonstances, l’équipe avait pris les mesures nécessaires, assure Camara.

« Mais à la fin, quand on arrive sur un terrain de foot on veut bien faire et on avait essayé de mieux préparer ce match en connaissant toutes ces difficultés et on n’a pas su être à la hauteur, il faut le reconnaître. »

Repos salutaire

L’Impact va maintenant profiter d’une pause prolongée en raison de la présentation de la Gold Cup, qui s’amorce demain. Le Bleu-blanc-noir reprendra l’action le 19 juillet.

« Tout le monde va retrouver ses jambes et j’espère qu’on va se relancer en deuxième moitié de saison », a indiqué Salazar.

Il s’agit d’une bonne période de temps pour oublier la défaite et refaire le plein selon Daniel Lovitz.

« C’est facile quand ce n’est pas le résultat voulu de ruminer une défaite, mais je crois que nous devons utiliser le temps libre pour l’oublier et penser à ce qu’on doit mieux exécuter. »