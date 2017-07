S’acheter des votes

C’est à l’occasion de la visite des ministres provincial et fédéral, Lucie Charlebois et Marie-Claude Bibeau, le 29 juin dernier, que les citoyens de Beloeil ont été informés d’un investissement totalisant 9,5 millions provenant des deux paliers de gouvernement pour la future piscine publique. Bien que la mairesse de la municipalité, Diane Lavoie, le savait depuis mars dernier, selon les propos recueillis dans l’hebdo régional, elle a dû attendre la venue de ces ministres sur son territoire pour se réjouir avec sa population. Modernité oblige! Les politiciens ne laissent plus une caisse de bière chez l’habitant pour s’attirer son vote, aujourd’hui, ils font dans le markéting en s’assurant de bien se faire voir lorsqu’ils nous redonnent une partie de nos impôts.

J’ai souvenir de mes grands-pères, l’un libéral et l’autre conservateur, qui me racontaient les tournées des politiciens dans leur temps et les cadeaux qu’ils distribuaient à l’avenant, selon le besoin pressenti chez l’électeur. Des poules, de l’alcool, des réfrigérateurs, des voyages de pierre et d’autres bricoles constituaient l’arsenal de ces quêteux de votes en amont du jour du scrutin. Bien sûr, mes grands-pères accusaient l’autre parti de faire du patronage et de recourir à des tactiques de bandits de grands chemins, mais ils savaient au fond d’eux-mêmes que leur propre parti n’était pas tout à fait vertueux.

Nous aurions pu croire, avec une population mieux éduquée et mieux nantie, que ces stratégies du paraitre auraient moins d’effet chez l’électeur et que le débat d’idées serait plus relevé, mais il semble que nos politiciens aient encore le don d’endormir les populations avec leur fausse générosité et en annonçant plusieurs fois la même subvention. C’est d’ailleurs le cas du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, qui faisait part hier d’un investissement de deux milliards pour améliorer le transport des marchandises, bien que cette nouvelle avait été transmise avec la présentation du budget fédéral. La période estivale en est d’ailleurs une de prédilection pour distribuer les bonbons électoraux alors que l’esprit est à la fête et que les gens veulent laisser les soucis derrière eux.

Cette tendance à soigner sa cote de popularité en période estivale ne risque pas de s’estomper avec la tenue d’élections générales à date fixe en début d’automne. Le parti au pouvoir voudra optimiser ses bénéfices avec une pluie d’annonces circonstancielles et répétées ad nauseam. J’espère qu’un jour les populations seront moins dupes à cet électoralisme stratégique où les partis politiques font beaucoup de flafla autour de quelques bons coups en tentant de nous faire oublier les dégâts de leurs politiques d’austérité profitables aux oligarques financiers seulement.

En attendant, on ne peut que déplorer le retard de trois mois dans le projet d’une piscine publique à Beloeil, parce qu’il fallait attendre la visite des ministres et mettre en veilleuse les travaux. Cela dit, les millions ne m’ont pas étourdi au point de me faire apprécier plus leur personne ou leur parti.