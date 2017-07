Souvenirs impérissables de Wimbledon

WIMBLEDON | Le tournoi de tennis de Wimbledon est le plus célèbre de tous en raison de sa longue histoire, mais aussi pour la manière dont on fait les choses au All England Lawn Tennis & Croquet Club.

MARTIN LAURENDEAU Photo Pierre Durocher Aujourd’hui entraîneur et capitaine de l’équipe canadienne de Coupe Davis : « J’ai pris part au tournoi à quatre reprises. À ma première participation en 1987, j’ai gagné mon premier match en trois manches et je réalisais alors un rêve de jeunesse. Mon meilleur résultat est survenu en 1991 lorsque j’ai atteint la 3e ronde. J’étais pas mal fier d’avoir battu en cinq manches le 23e joueur mondial, Richey Reneberg, un spécialiste sur le gazon. J’ai toujours aimé jouer sur cette surface. J’aime l’ambiance qui règne à Wimbledon. Les gens viennent ici dans un contexte différent. C’est comme une sorte de pèlerinage pour les amateurs de tennis, une expérience qu’on souhaite tous vivre au moins une fois. Les spectateurs se sentent privilégiés de se retrouver à Wimbledon. »

SÉBASTIEN LAREAU Photo d'archives Aujourd’hui propriétaire d’un cabinet de courtage en assurance : « Wimbledon, c’est le prestige. Je me souviens très bien de ma première visite quand je jouais dans les rangs juniors, soit l’année où Sébastien LeBlanc et moi avions été couronnés champions en double. En sortant de la station de métro, je marchais sur la rue avec mon gros sac contenant mes raquettes et j’étais éberlué en apercevant le court central au loin. Il règne une ambiance unique à Wimbledon. Les gens sont respectueux. Il y a l’odeur du gazon, la famille royale qui a sa loge au court central, les fraises à la crème, les journalistes qui sont en très grand nombre. Je me souviens d’un match contre Pete Sampras au 2e tour en 1999. J’entendais les bruits des appareils photo pointés sur nous. C’était spécial. Sampras m’avait battu en trois manches, mais j’étais parvenu à briser son service en deux occasions. »

RÉJEAN GENOIS Photo courtoisie Jacques Pharand Aujourd’hui président de Tennis Québec, il figurait parmi les 80 meilleurs joueurs au classement de l’ATP au milieu des années 1970 : « Wimbledon, c’est la Mecque du tennis. J’ai pris part au tournoi une seule fois et c’était en 1979. Lors du tirage au sort pour le tableau principal, je priais pour éviter d’être l’adversaire de Bjorn Borg au premier tour ! Je n’avais eu la chance de m’exercer que durant une heure sur le gazon avant de jouer un match. Mon adversaire était Bob Lutz, un spécialiste sur cette surface, et j’avais perdu 6-3, 6-2. J’ai conservé précieusement mon accréditation de Wimbledon. Lorsque je regarde le tournoi à la télévision, je me dis que j’ai été bien chanceux de vivre l’expérience de participer à un tel événement. »

FRANÇOIS GODBOUT Photo d'archives Ancien joueur de la Coupe Davis et avocat à la retraite : « J’ai pris part au tournoi pour la première fois en 1961. Je me souviens que je m’étais rendu au vestiaire pour me faire dire par le préposé que mon nom n’apparaissait pas sur la liste des joueurs admis. Je ne comprenais pas jusqu’à ce qu’il me dise de me rendre plus loin vers le vestiaire numéro 2. J’ai alors compris que le vestiaire principal était réservé aux grands noms. Dans le vestiaire secondaire, c’était rudimentaire. Il n’y avait même pas de casier pour accrocher nos vêtements. Il fallait les mettre sur une patère. Ça n’avait pas empêché Robert Bédard et moi d’atteindre la ronde des huitièmes de finale en double... »