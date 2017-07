Un chien sauve un chat disparu depuis six semaines

SACKVILLE | Un chien de Sackville, au Nouveau-Brunswick, passe pour un véritable héros dans la municipalité après avoir retrouvé un chat disparu depuis six semaines.

Shelly Colette prenait une marche avec son chien Cashew quand il s’est soudainement arrêté à côté une bouche d’égout et il refusait de bouger, a rapporté le Tribune-Post en début de semaine.

Sa maîtresse a alors baissé les yeux et a cru apercevoir un chat à travers la grille. Elle a immédiatement pensé à Ghost, un chat disparu six semaines plus tôt. Elle ne le connaissait pas, mais elle a cru le reconnaître en raison des affiches qui ont été installées un peu partout dans la municipalité par sa maîtresse Izzy Francolini.

Madame Francolini s’est rapidement rendue sur place après avoir reçu l’appel de Shelly Colette.

En raison de la rouille, les employés de la ville n’ont pas été en mesure de soulever la grille si bien qu’ils ont dû utiliser des marteaux pour la briser pour éventuellement effectuer le sauvetage.

Sauvetage, qui s’est fait attendre, puisque Ghost a dû être effrayé par le vacarme causé par les coups de marteau et il s’est éloigné.

Neuf heures plus tard, elle a finalement pu serrer sa boule de poils dans ses bras.

Ghost est habitué de survivre dans des endroits peu habituels, puisqu’il doit son nom après qu’Izzy Francolini l’ait trouvé vivant à l’intérieur des murs, dans la résidence d’un ami, ils ont mis un mois pour le capturer.