[VIDÉO] Le clip «Sabotage» des Beastie Boys à la Sesame Street!

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un croisement entre Sesame Street et les Beastie Boys? Probablement pas. Mais ça existe quand même.

Le site NPR music a publié une version revisitée du clip de la chanson Sabotage des Beastie Boys par un certain Adam Schleichkorn(connu sur le web sous le nom Mylo the Cat).

Pour les besoins de la cause, le clip a bien sûr été rebaptisé Sesametage.

On y voit Big Bird, Cookie Monster, Bert et Ernie et plusieurs autres personnages de l'émission Sesame Street reprendre les personnages incarnés par Mike D, Ad-Rock et MCA.

La vidéo d’origine réalisée par Spike Jonze parodiait les téléséries policières des années 70. Chaque membre des Beasties Boys arboraient des perruques et des habits d’époques.

Schleichkorn avait déjà diffusé un clip en 2014 avec des personnages de Sesame Street faisant du lip-sync sur So Watcha Want des Beastie Boys.