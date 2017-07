10 choses que Marie-Mai et Maripier Morin ont en commun en plus de leur date d’anniversaire

Aujourd’hui c’est la fête de deux des femmes les plus populaires et influentes au Québec, Maripier Morin et Marie-Mai.

En plus de partager le 7 juillet comme date de naissance, elles ont aussi ces 10 points en commun.

1. Elles ont le même styliste.

Une publication partagée par Patrick Vimbor (@patrickvimbor) le 13 Avril 2016 à 19h32 PDT

Mom est de retour au boulot! #schtroumpfette Robe: @alexandermcqueen Maquillage: @marcomarsolais @annabellecosmetics Cheveux: @judith_charpentier Stylisme: @patrickvimbor Une publication partagée par Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) le 1 Avril 2017 à 11h01 PDT

C'est Patrick Vimbor qui s'occupe des looks impecs des deux stars.

2. Elles sont toutes les deux nées dans les années 80. Marie-Mai en 1984 et Maripier en 1986.

3. Elles ont le même coiffeur.

Merci @malinacorpadean de toujours nous faire sentir aussi à l'aise devant ta caméra!😉😘 #SignéPrivé Une publication partagée par David D'Amours (@daviddamours) le 19 Avril 2017 à 14h40 PDT

David D’Amours s’occupe de la crinière des deux beautés.

4. Parlant de crinière, Marie-Mai et Maripier portent toutes les deux les cheveux longs.

Yup. It happened. BONO. @canadaday Une publication partagée par Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) le 1 Juil. 2017 à 10h20 PDT

5. Elles ont un prénom qui commence par Marie.

6. Elles sont folles amoureuses de leurs chums.

I'm dating a model. The hottest one. ❤❤❤ @brandonprust8 Une publication partagée par maripiermorin (@maripiermorin) le 30 Janv. 2017 à 15h23 PST

7. Elles sont toutes les deux des Cancers.

Devour the monsters and you can call any place home 🦀 #cancers Une publication partagée par Cancer Astrology (@cancerastrology) le 18 Mars 2016 à 20h09 PDT

8. Elles ont fait les 365 jours de looks avec Loulou.

Blue. @louloumagazine Une publication partagée par maripiermorin (@maripiermorin) le 6 Sept. 2016 à 16h18 PDT

En rafale! #366joursdelooks Une publication partagée par Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) le 20 Mars 2016 à 7h31 PDT

9. Elles aiment les enfants.

Être mère... Avoir le coeur qui explose d'amour à chaque jours! ❤️💥 #happymothersday #fetedesmeres #Gigi Une publication partagée par Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) le 14 Mai 2017 à 9h58 PDT

Wish I could've spent Christmas with you my little doll! @hippie.bones @billie_le_kid @catimini_official #billylekid --- Que j'aurais passer Noël avec toi ma poupoune ! 😘 Une publication partagée par maripiermorin (@maripiermorin) le 24 Déc. 2016 à 8h15 PST

11. Elles ont toutes les deux participé à une téléréalité. Maripier Morin à Occupation Double et Marie-Mai à Star Académie

Bonne fête Maripier et Marie-Mai!