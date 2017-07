126 M$ pour aider l’industrie touristique québécoise

Le gouvernement Couillard a annoncé une aide supplémentaire de 126 M$ vendredi afin de développer l’industrie touristique québécoise.

Sur une période de cinq ans, Québec ajoutera donc 100 M$ en prêts et garanties de prêts, ainsi que 26 M$ sous forme de subventions. Ces sommes seront disponibles via le Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT), lancé en 2013.

Les critères du PADAT ont également été revus pour permettre de financer des projets en hébergement (hors de Québec et Montréal) ainsi qu’en agrotourisme.

«Il y avait une baisse, au cours des dernières années, des investissements privés dans l’industrie touristique. Là, on sent qu’il y a un momentum à saisir», a souligné la ministre du Tourisme, Julie Boulet, en marge de l’annonce sur le site de l’entreprise Mona et filles, sur l’île d’Orléans.

Si les entreprises sont prêtes à investir, l’industrie touristique peine à obtenir des prêts dans les institutions bancaires, affirme la ministre Boulet. «Souvent, quand ils vont pour un soutien financier, dans les leviers traditionnels, ils ont beaucoup de difficultés à avoir un soutien qui soit adéquat, dit-elle. Les taux d’intérêt sont trop élevés, parce que c’est un secteur saisonnier qui est plus à risque et parce que ce sont des entreprises de petite taille.»

Le montant maximum pour un prêt est de 5 millions$. Le ministère estime que chaque dollar investi par le PADAT rapporte des investissements privés 5,7 fois plus importants.

Déjà, une quarantaine de projets d’une valeur estimée entre 10 M$ et 50 M$ sont déjà à l’étude chez Investissement Québec, a révélé la ministre.