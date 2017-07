14 nouveaux restos à Montréal que tu serais fou de ne pas essayer avec ta date cet été

Montréal a connu une récente vague d’ouvertures de restaurants, ce qui ne fait qu’agrandir sans cesse votre liste d’adresses à découvrir.

Si vous êtes toujours en train de rechercher l’amour de votre vie ou que vous fréquentez nouvellement quelqu’un, ces quelques endroits pourraient bien aider votre cas!

Pour tous les budgets et les styles, ces 14 spots sont parfaits pour vous regarder dans le blanc des yeux!

Mélisse

Niché dans le quartier Griffintown, le Mélisse vous accueille dans son décor éclairé et mignon comme tout. Idéal pour un brunch tardif ou un tartare de saumon à partager en vous citant vos qualités!

719 rue William

Gaston

Cet «apportez votre vin» de la rue Masson saura en charmer plus d’un! Situé en face d’une SAQ (évidemment), ce resto propose une cuisine délicieuse passant des pâtes fraîches aux poissons, jusqu’aux brunchs copieux.

2666 rue Masson

Coton

L’ouverture officielle du Coton se fera le 18 juillet, mais nous pouvons déjà vous garantir que vous vous y sentirez confortable. Restez à l’affût pour découvrir le menu!

6596 rue Saint-Hubert

Perles et Paddock

Autrefois occupé par un carrossier, l’espace de Perles et Paddock a été joliment réinventé en deux espaces bien distincts : d’un côté une salle manger où déguster un menu sept services et de l’autre, une brasserie où partager de petits plats. L’option idéale pour ceux qui ont à cœur de manger local et découvrir de nouveaux vins nature.

403 rue des Seigneurs

Miel

Des plats savoureux, simples et accessibles, c’est ce que vous pourrez retrouver dans le nouveau restaurant de Hakim Chajar situé dans le quartier de Pointe Saint-Charles et rénové à son image.

2194 rue Centre

Boho

Le Boho est la nouvelle initiative de Charles Manseau (Venice), un endroit où vous diriger pour prendre un cocktail avant la date officielle. Dans une ambiance rappelant la Californie, vous vous sentirez dépaysés!

436 rue Saint-François Xavier

LOV au centre-ville

Le restaurant LOV de la rue McGill a désormais une petite sœur située au cœur du centre-ville. Pour faire différent des classiques, c’est l’endroit où aller si votre date trippe sur les légumes!

1232 rue De la Montagne

Tangia

Une version moderne (et absolument magnifique) d’une cuisine typiquement marocaine. La terrasse ouverte et le menu fait de produits locaux vous donnera envie d’y retourner encore et encore!

2072 rue Drummond

Rockwood

Le nouveau projet de Thomas Vernis (Tommy Café, Santos, Dolcetto & co.) n’a pas fini d’impressionner. Le menu fait à 95% de produits canadiens autant dans l’assiette que dans le verre vous rappellera qu’on trouve d’excellentes choses dans notre beau pays. Le décor, quant à lui, vous laissera sans mot!

101 rue Saint-Paul Ouest

Snack bar Pastaga

Le Pastaga a ouvert une deuxième adresse dans le Vieux-Port de Montréal qui vous donne une vue magnifique sur le canal et le Silo no 5. Le plan idéal pour une date de semaine au coucher du soleil.

400 rue de la Commune Ouest

Il Miglio

Les amateurs de cuisine italienne seront servis à ce petit restaurant de pâtes artisanales. Le menu très simple composé de quelques choix pourrait tout de même vous rendre indécis tellement tout y est brillamment exécuté.

5235 Boulevard Saint-Laurent

Kamehameha

Dans une ambiance « tiki » et tropicale, ce restaurant rappelle sans contredis le style de Wes Anderson. Ce premier snack-bar hawaïen ouvrira ces portes à la mi-juillet et vous promet un menu frais, tout en couleurs.

1190 rue Sainte-Catherine Est

Hopkins

Pour ceux qui auraient envie de mettre le paquet pour une première date, le nouveau restaurant Hopkins dans NDG a ce petit je-ne-sais-quoi de fancy, sans être prétentieux. Pour des plats à la présentation et au goût impeccable, c’est là que vous devez aller!

5626 Avenue Monkland

Le Blumenthal

Le restaurant parfait pour ceux qui veulent casser la croûte avant ou après un spectacle. Situé à côté de l’Astral, le Blumenthal vous accueille dans un décor époustouflant et propose un menu composé de produits locaux et de saison.

305 rue Sainte-Catherine Ouest