15 spectacles à voir au Zoofest

Les spectacles-concepts et les performances inédites foisonnent au sein de la programmation riche du festival Zoofest.

Parmi toutes ces propositions originales, voici 15 spectacles à mettre à votre agenda.

60 humoristes en 60 minutes

Photo courtoisie

Un des grands succès du Zoofest, ce spectacle haute vitesse piloté par Gabriel D’Almeida Freitas présente, comme son nom l’indique, 60 humoristes qui présenteront chacun une minute de matériel. De la haute voltige!

Le 21 juillet à 22h30, à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National

Au Il Là

Photo courtoisie

Offrant un humour songé, toutefois teinté de légèreté et d’auto-dérision, Roman Frayssinet offre pour une troisième année une heure de matériel original. Un humoriste à suivre!

Les 15, 16 et 17 juillet, au Théâtre Sainte-Catherine

Cabaret érotique

Photo courtoisie

Coproduit par Zoofest et le Salon du livre, le cabaret burlesque animé par Mathieu Quesnel mettra en vedette quatre auteurs chaque soir, qui auront pour défi de lire un texte qu’ils auront choisi, mais en version pour adultes. Un spectacle unique!

Les 11, 12, 19 et 20 juillet au Café Cléopâtre

Extrémiss

Photo courtoisie

Anas Hassouna s’entoure d’humoristes comme Eddy King et Adib Alkhalidey pour utiliser l’humour en tant qu’arme contre la peur et la radicalisation. Un spectacle qui tombe à point.

Le 12 juillet à 22h30, à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National

Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour

Photo courtoisie

L’humoriste et comédien Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, que l’on a pu voir notamment dans la série Like-Moi, offre enfin son très attendu premier spectacle solo. À voir!

Les 14, 15, 25, 26 et 27 juillet au Cabaret du 4e du Monument-National

Je parle toute seule

Photo courtoisie

Encore inconnue ici, l’humoriste française Blanche Gardin est à l’avant-scène de l’humour trash, et aborde de manière crue et lucide la société dans laquelle on vit. Interdit aux moins de 17 ans!

20, 21, 22, 23 et 24 juillet, au Cabaret du 4e du Monument-National

La Table d’Hôte

Photo courtoisie

Comme son nom l’indique, le menu de ce spectacle est composé de quatre des humoristes chouchous du Zoofest. Cette année, ce sont Rosalie Vaillancourt, Guillaume Pineault, Sam Breton et Julien Lacroix qui présenteront une performance appétissante. À ne pas manquer.

Les 14, 15, 19, 20 et 25 juillet à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National

La Vierge Annie

Photo courtoisie

On l’attend avec impatience ce spectacle pour adultes offert par Annie Brocoli. Découvrez l’envers de son personnage de chanteuse pour enfants, et bien plus encore!

Le 25 juillet à 19h, à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National

Le Gala de l’Absurde

Photo courtoisie

Les fans d’humour absurde seront ravis par ces spectacles chapeautés par les Appendices François Provençal et Julien Corriveau. Les nombreuses représentations verront défiler des humoristes comme Maude Landry, Arnaud Soly et Jean-Thomas Jobin.

Les 14, 16, 17, 18 et 21 juillet à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National

Le Show des Milfs

Photo courtoisie

Ce n’est pas parce qu’on devient mère qu’on cesse d’être drôle. Des humoristes comme Léa Stréliski et Mélanie Couture viendront partager leurs bons et moins bons moments, sans filtre.

Les 17, 18, 19, 20 et 21 juillet au Café Cléopâtre

Le show malade mental 2 : la rechute

Photo courtoisie

Alexandre Bisaillon revient avec ce grand succès de l’an passé, où il accueillera plusieurs humoristes qui viendront déballer angoisses, hypocondrie et autres paranoïas de manière humaine et honnête.

Les 10, 11, 12, 19 et 20 juillet, à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National

Les Z’Importés

Photo courtoisie

De PK Subban à la politique, les Z’Importés sont de retour pour ce spectacle qui se veut une leçon trash, pleine de clichés et de stéréotypes. Animée par Kevin Raphaël, c’est une prestation qui risque de faire réfléchir.

Les 6, 7, 14 et 15 juillet au Cabaret du 4e du Monument-National

Le Social Justice Warrior Show 2

Photo courtoisie

Lili Boisvert et Judith Lussier reviennent avec ce spectacle où des humoristes viennent régler le sort de tout ce qui ne va pas bien dans le monde. À ne pas manquer.

Les 7, 8 et 14 juillet, au Café Cléopâtre

Maligne

Photo courtoisie

Noémie Caillault a fait un tabac en France avec ce spectacle qui raconte sa cohabitation avec la tumeur maligne qui s’est logée dans son sein gauche lorsqu’elle n’avait que 27 ans. Loin d’être déprimant, Maligne est un spectacle sur la vie, ponctué de rire et de sensibilité.

Les 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 juillet au Studio Hydro-Québec du Monument-National

Not Gala

Photo courtoisie

Jay du Temple animera cette nouvelle mouture de l’ancien Gala des refusés, qui mettra en scène des humoristes encore méconnus, pour peu de temps, du grand public.

Le 22 juillet à 20h45, à la salle Ludger-Duvernay du Monument-National