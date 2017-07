5 vins idéals à ouvrir en terrasse l’été

On le sait, le beau temps au Québec, c’est du luxe ! Pas de temps à perdre, on en profite pour se mettre en terrasse et partager quelques bouteilles avec la famille et les amis.

Voici cinq vins dégustés cette semaine qui sont facilement disponibles à la SAQ et qui viendront égayer vos soirées en terrasse. Un conseil bien simple à retenir cependant : servez vos vins plus frais qu’à l’habitude, sachant qu’une fois dans votre verre, le vin se réchauffe à raison d’environ un degré par minute jusqu’à température ambiante. Bref, n’hésitez pas à placer les blancs au congélateur quelques minutes et à placer les rouges au frigo de 45 à 60 minutes avant le service. Assurez-vous également d’avoir un seau rempli d’eau et de glaçons et n’hésitez pas à y plonger les vins rouges afin de les maintenir plus frais que chaud.

Blanco Seleccion 2015

★★ | $ Photo courtoisie Borsao, Campo de Borja: Difficile de trouver meilleure aubaine en blanc. Un vin élaboré à parts égales de macabeu et de chardonnay par une excellente coopérative. Un nez simple et accrocheur de lys, de miel et de citron confit. C’est à la fois gras, presque riche, tout en conservant une belle acidité qui donne du tonus et laisse le vin bien sec. Finale savoureuse évoquant des notes grillées. Parfait avec la truite poêlée et les fromages en fin de repas. Servir bien frais, autour de 10 degrés.

13,5 % Espagne | Vin blanc | 12,55 $ | 1,7 g/l

CODE SAQ : 10856161

Roseline Prestige 2016 ★★ ½ | $ ½ Photo courtoisie Château Sainte Roseline, IGP Var: Qui dit rosé, dit évidemment vin de terrasse. Ou inversement, l’un n’allant pas sans l’autre. Rien de mieux pour étancher la soif quand il fait chaud. Il peut être frais et délicat pour l’apéro ou plus vineux et plus rond pour le repas. Cette cuvée Roselin Prestige 2016 montre un peu des deux. On sent bien les fruits rouges et des notes de fleur. La bouche affiche une bonne tenue. C’est simple, efficace et, surtout, pas cher du tout ! Servir bien frais, autour de 8 degrés, avec les salades estivales.

12,5 % France | Vin rosé | 14,65 $ (en solde à 13,55 $) | 1,6 g/l

CODE SAQ : 534768

Manzanilla Papirus Solera Reserva Very Dry ★★★ | $$ ½

Photo courtoisie Lustau: Sortez des sentiers battus et surprenez vos invités en leur servant du xérès. Vous les amènerez dans un monde emballant de saveurs et de textures nouvelles. Celui-ci fait partie de la famille des finos, il est donc élevé sous flor, c’est-à-dire sous un voile de levures qui le protège de l’oxydation ou, du moins, le ménage. On perçoit très bien le caractère oxydatif qui magnifie les parfums d’olive, de sel marin et d’amande. C’est un vin très sec, ce qui donne cette impression de droiture en bouche tout en restant enveloppant avec une longue finale fraîche et parfumée. Servir bien frais avec des olives et des noix.

15 % Espagne | Xérès | 12,60 $ (375 ml) | 1,2 g/l

CODE SAQ : 11767565

Grandes Mises 2015 ★★★ | $$ Photo courtoisie Mommessin, Beaujolais Villages: Pour être bien honnête, je m’attendais à peu de choses de ce vin quand j’ai vu la bouteille dans ma boîte d’échantillons. Puis, dégusté à l’aveugle, j’ai rapidement dû changer mon fusil d’épaule : du beau beaujo ! Une cuvée parcellaire de 1,5 h hectare en appellation Beaujolais-Village issue de vieilles vignes de gamay de 38 ans. Un nez accrocheur avec ses parfums de fraise mûre, de groseille, de cassis avec un fond floral. C’est tendre, nourri et croquant à la fois. Un rouge gouleyant qu’on prendra soin de servir assez frais (autour de 14 degrés). Parfait seul, à l’apéro ou, mieux, avec un plateau de charcuteries.

14 % France | Vin rouge | 19,50 $ | 1,9 g/l

CODE SAQ : 13212213

Nature d’Ursulines 2015 ★★ ½ | $ ½ Photo courtoisie Jean Claude Boisset, Bourgogne: Malgré mon agacement à voir certains producteurs surfer sur la vague des vins naturels (je suis toujours perplexe à appeler un vin « nature » lorsqu’il n’est pas, à la base, issu de l’agriculture biologique), force m’est de reconnaître que cette cuvée Nature d’Ursulines 2015 est franchement très bonne ! Ne subissant aucun ajout de sulfite, le vin pinotte fort dès le premier nez avec des tonalités de cerises et d’épices douces. En bouche, on sent le vin tonique par son acidité fine et une texture soyeuse. D’une grande buvabilité, c’est le rouge parfait à servir légèrement rafraîchi avec un saumon grillé. Disponible en petite quantité.

13 % France | Vin rouge | 30,75 $ | 2,0 g/l