RACINE, Lucille (née Lévesque)



Au C. H. Honoré-Mercier, le 5 juillet 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée Lucille Lévesque, épouse de feu Gérard Racine.Elle était la mère de Diane (Marcel Auclair), Jeannette (Charles Lane), Denyse (Robert McKelvey), Pierre (Louise Martel), Hélène (Serge Bergeron) et feu Madeleine. Elle laisse également ses petits-enfants: Philippe, Christine et Jean-François Auclair, Valérie et Michael Lane, Ann et Kim McKelvey, Marie-Claude Racine, Vincent et Julie Poitras, Patrick et David Leroux, ses 22 arrière-petits-enfants adorés, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juillet de 10h à 14h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, Saint-BrunoLes funérailles auront lieu le samedi 8 juillet 2017 à 14h en l'église de Saint-Bruno (1668, Montarville), suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Villas d'Aujourd'hui de St-Basile-le-Grand ainsi qu'au personnel infirmier du C.H Honoré-Mercier de St-Hyacinthe pour leurs excellents soins et leur compassion auprès de notre mère.