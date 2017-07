DROLET, Jean-Guy



Anciennement de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 24 juin 2017, à l’âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Guy Drolet, époux de Mme Fernande Dubé.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Linda), Michel (Louise), Denis (Jocelyne), Monique, Sylvain (Sylvana), Claude, Stéphane (Sonny) et Patrick, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs: Fernande, Rita et Diane, sa belle-famille Dubé ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 juillet de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au:147, ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 20h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du CHSLD Saint-Benoit.