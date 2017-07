DUCLOS, Michel



Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de Michel Duclos, dans sa belle Gaspésie, le samedi 1er juillet 2017.Michel était le conjoint de Charlène Nicholas et le frère de Jean-Guy, Andrée (Tessier), Denis, Claude et Normand.Michel était retraité de la Commission des écoles catholiques de Montréal (actuelle CSDM).Il ne voulait ni salon ni rites funéraires.Sa remarquable volonté de vivre en dépit de son cancer lui avait fait dire à l’été 2016 : «Je manque plein de petits plaisirs, mais je garde le plus grand, je vis».Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’hôpital de Chandler ou à la Fondation du Centre Épic de Montréal dont il était chancelier.