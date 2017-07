Chimie retrouvée

Après un froid qui a duré une trentaine d’années, Serge Laprade et Michèle Richard ont bel et bien enterré la hache de guerre. Et la complicité qui les unissait à l’époque est revenue au galop.

« On s’est réconciliés il y a deux ans et depuis, cela va très, très bien. On fait la Tournée de nos idoles et notre chimie est étonnante. Je dirais même mieux qu’à l’époque. C’est probablement la sagesse. Je trouve Michèle resplendissante et enthousiaste. On était très contents de se retrouver », confie l’ex-animateur, croisé au Cabaret du Casino de Montréal pour la première du spectacle Un jour, un jour Expo 67. Sur la photo, il est en compagnie de la chanteuse Ginette Sage et du directeur musical Richard Abel.