Condos de luxe et yacht

L’ex-ministre Yves Bolduc achète un condo de luxe

L’ancien ministre de la Santé et de l’Éducation et député libéral Yves Bolduc a fait l’achat, avec un de ses fils, d’un condo dans un complexe immobilier haut de gamme de l’arrondissement Sainte-Foy, à Québec, pour 426 000 $. M. Bolduc, qui a démissionné en 2015, avait fait l’objet de critiques pour avoir encaissé une indemnité de départ de 155 000 $ et encaissé une autre prime de 215 000 $ comme médecin alors qu’il était député dans l’opposition, en 2013-2014.