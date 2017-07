Contemplation et méditation en vacances

Avec la saison estivale qui s’est installée, certains partiront en vacances alors que d’autres s’offriront quelques moments de répit pour savourer l’été pleinement. Un moment idéal pour marcher, contempler les paysages et faire un travail d’introspection. Mieux encore, apprendre à méditer en marchant.

Bien que les bienfaits de la méditation ne soient plus à prouver, plusieurs hésitent encore à s’y adonner, soit par manque de temps, soit en raison d’un grand nombre de préjugés. D’abord, sachez qu’il existe une foule de techniques et une multitude de façons de faire, selon son niveau d’expérience. Nul besoin de se rendre dans un temple bouddhiste et s’asseoir en position du lotus pour en tirer de nombreux avantages. ­L’auteur Marc Lestal souhaite, avec son ouvrage, démystifier la méditation et surtout, la rendre accessible à tous.

Émerveillement

Évidemment, contemplation et méditation sont deux choses bien différentes. Néanmoins, elles peuvent être complémentaires. Se trouver dans un état contemplatif permet souvent d’oublier ses soucis quotidiens et par le fait même de lâcher prise. Deux conditions essentielles pour accéder à la méditation. Rappelons-le, la méditation est tout le contraire d’une réflexion. Il faut plutôt faire le vide pour élever l’esprit afin d’entrer dans un état méditatif. S’ajoute une technique de respiration qui peut, effectivement, se faire en marchant.

Des vacances, un endroit calme que vous aimez et un excellent livre qui vous servira de guide, et voilà, vous aurez tout en main pour tirer profit de la méditation.

À lire aussi

Sentiment de bien-être

Les Danois sont réputés pour être heureux. L’un de leur secret est le fameux Hygge, une philosophie de vie qui repose sur le principe de s’approprier le mieux-être. Rien d’étonnant à ce que le Danemark se classe au premier rang en matière de gens heureux. L’ouvrage déborde de conseils pour entrer dans la danse du bien-être. Profitez de l’été pour vous promener sur la plage ou en forêt et prendre une bouffée d’air frais. Partager un bon repas et, pourquoi pas, faire un feu à l’extérieur et admirer un ciel étoilé. Il n’en faut parfois pas plus pour savourer le bonheur et faire partie des adeptes du Hygge.

Amour, paix et plénitude

L’auteur s’est penché sur la signification du bonheur. On pourrait le définir par un sentiment de plénitude ou de sérénité, où l’équilibre de l’esprit joue un rôle important. Évidemment, le ­bonheur prend un sens différent d’une personne à l’autre. ­Voilà pourquoi ­l’auteure, dans son recueil, propose 44 façons de se rapprocher du ­bonheur. Se libérer de nos colères et de nos peurs pour vivre en paix est déjà un pas dans la bonne direction. La méthode ancestrale hawaïenne, Ho’oponopono, figure également parmi les ­façons de se rapprocher du bonheur.

Vers la liberté

Inspiré de la tradition toltèque, ce livre offre des outils pour aspirer à la liberté en parvenant à la maîtrise de soi. Cette culture méso-américaine a été léguée par les Toltèques, qui sont de grands sages et que certains considèrent comme étant à l’origine de toute civilisation qui précédait les Aztèques. Les valeurs transmises sont belles. Il y est question d’amour inconditionnel envers soi et les autres, d’apprendre à pardonner et de prendre part au rêve de la planète. Plus particulièrement, il y est question de la formation d’un maître, celui qui sommeille en nous. Certes, un très long cheminement que peu parviendront à atteindre. ­Néanmoins, mettre en pratique ne serait-ce qu’un faible pourcentage de ce qui est évoqué fera ­cheminer quiconque.

Le coup de cœur du mois

Le bonheur véritable

L’auteur prévient : si vous jouissez d’une vie épanouissante, ce livre n’est pas pour vous. Par contre, il s’adresse à tous les autres. Surtout, il plaira à ceux qui sont à la recherche de leur voie et de leur raison d’être. Inspiré par de grands auteurs tels Wayne Dyer, ce livre est un appel à l’éveil spirituel et à l’élévation de l’âme qui mène au bonheur profond. Se libérer des attentes, des jugements et des conflits mènera inévitablement les lecteurs vers la félicité, la sérénité et le mieux-être. Un livre qui permettra à certains une belle ouverture spirituelle.