De l’eau dans son vin

Seul Galchenyuk sera en mesure de modifier l’équation et on peut être assurés que Bergevin n’hésitera pas à lui accorder un contrat correspond aux résultats.

Il ne pouvait souhaiter une meilleure situation ou encore une meilleure position pour discuter avec ses homologues. Et Galchenyuk avait laissé sur la surface de jeu de bien piètres arguments pour décrocher un contrat de longue durée auquel aurait pu être attachée une importante somme d’argent, bien que près de 15 millions $ aident à rencontrer les fins de mois, on s’entend.

Maintenant qu’on a réglé un problème important, on dit à Galchenyuk : À toi, maintenant, d’entrer dans les rangs, à toi d’exprimer ton talent comme lors de la saison 2015-2016 et comme au début de la saison 2016-2017.

Il y a évidemment la situation de John Tavares avec les Islanders de New York qui n’est pas sans soulever les commentaires, et, surtout, les interrogations sur la stratégie du directeur général Garth Snow et des propriétaires. Comment se fait-il que l’excellent joueur de centre n’a toujours pas conclu un nouveau pacte de huit ans, comme l’ont fait Cary Price et Connor McDavid. Comme l’a fait Cam Fowler. Comme l’a fait Marc-Édouard Vlasic.