Des millions de comprimés de fentanyl hors des rues

Cette drogue, de la famille des opioïdes comme l’héroïne, est à l’origine de milliers de décès par surdose au Canada et aux États-Unis. Deux milligrammes de fentanyl pur, l’équivalent de quatre grains de sel, suffisent pour entraîner la mort.

C’est d’ailleurs la forte toxicité de ce produit qui a incité les policiers de la Sûreté du Québec à saborder une enquête d’envergure l’hiver dernier. Selon des informations divulguées tout récemment devant le tribunal, on a alors préféré intervenir promptement pour éviter que des comprimés de fentanyl ne soient mis en circulation.

« Il a été décidé qu’on ne pouvait pas laisser ça comme ça, pour une question de santé publique. C’était trop dangereux. Si jamais il y avait des batchs qui se faisaient et que ça tuait du monde... Ça n’avait pas de sens de laisser ça sur les lieux », a dit la sergente Isabelle Brunette, de la SQ.

On sort de là !

Et par mesure de sécurité, tout le matériel de production a été saisi sur-le-champ plutôt que de maintenir la surveillance.

Presses à comprimés, mélangeur industriel, balance électronique, combinaisons de protection, recettes et divers ingrédients en poudre : le laboratoire sophistiqué aurait pu produire jusqu’à 20 000 comprimés à l’heure, a-t-on établi.

En mai, les limiers ont pu arrêter et faire inculper trois individus : Maxime Schrauwen, soupçonné d’être le responsable de la production de drogue, ainsi que ses présumés hommes de main, Pierre-Luc Paradis et Simon Berthold.

Un juge a récemment refusé de les libérer d’ici à leur procès, après s’être fait exposer les ravages que cause le fentanyl au pays. On lui a aussi expliqué que, sans l’intervention rapide des policiers, une quantité astronomique de comprimés de cette drogue meurtrière aurait pu se retrouver dans la rue.

En effet, lors des perquisitions, les policiers ont saisi huit kilogrammes de fentanyl et de furanyl-fentanyl (analogue du fentanyl). En se fiant aux recettes trouvées sur place, la quantité de drogue et de produits de coupe saisis aurait permis la production d’au moins 15 millions de comprimés de fentanyl, a témoigné en cour Jacques Théberge, spécialiste des drogues et du crime organisé à la GRC.