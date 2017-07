Duc de Kent: un réchauffement salutaire

Étienne Papineau a pris les devants avec une carte de 68 (-4) lors de la première ronde du 83e Duc de Kent, vendredi, mais la surprise du jour est venue de son compère du club de golf Pinegrove, Émile Ménard, qui le suit à la trace même s’il n’avait pas disputé un tournoi depuis la fin avril.

Par une journée moins pluvieuse que prévu, 140 amateurs du Québec et de l’Est de l’Ontario ont pris d’assaut le Royal Québec pour la première de deux rondes et c’est le duo de Pinegrove qui a régné.

Si Papineau amorcera la journée de samedi avec le chapeau de meneur, son bon ami Ménard risque de le talonner, lui qui n’accuse qu’un mince coup de retard. Il se retrouve à égalité au deuxième rang avec Jean-Guy Garnier, de Lévis.

En vertu de son deuxième sacre consécutif au Québec chez les U25, Papineau amorçait le vénérable tournoi parmi les favoris logiques. Ce qui n’était pas le cas de Ménard, qui n’a disputé que deux toutes petites rondes à ce jour depuis la fin de sa saison universitaire en avril avec les Panthers de High Point, en Caroline du Nord, dans la NCAA.

«Je suis très satisfait. C’est une surprise pour moi parce que c’est mon premier tournoi de l’été. J’ai travaillé beaucoup pour mon père dernièrement, donc j’ai moins eu de temps pour le golf», a relaté la saveur du jour en toute candeur.

Le secret : le beau-père !

Pour se délier les muscles il y a trois jours, le frère de Raoul Ménard (qui avait remporté le Duc de Kent en 2011 et 2014 avant de passer chez les pros) s’est attaqué à un neuf trous en compagnie de son beau-père, devenu incidemment son porte-bonheur !

« J’ai joué -5 et j’ai gagné en confiance », a-t-il souri au terme de ses exploits sur les verts du club de Boischatel.

« Je m’en venais ici avec aucune attente. Je me suis dit : Va t’amuser ! Puis j’ai eu des birdies aux trous 1 et 2, donc je me suis rendu compte que mon jeu était là. Mes fers et mes coups d’approche étaient vraiment là », a résumé celui qui a terminé sa journée de travail avec quatre oiselets et un seul boguey.

Le Duc de Kent n’avait pourtant jamais souri à Émile Ménard, lui qui n’avait pas fait la coupure à son premier essai et qui n’avait jamais fait mieux que la normale à ses deux autres passages.

Une saine rivalité

Si le choc se nomme Ménard, le meneur porte bien le nom de Papineau. Le jeune golfeur de 20 ans qui évolue aussi dans la NCAA à West Virginia s’est montré intraitable sur le neuf de retour avec trois oiselets pour porter son total à six.

« J’ai été patient toute la journée. Lors de la première ronde, tu ne veux pas être trop agressif. Il s’agit de bien sortir sur les tertres de départ et comme plusieurs trous ne sont pas trop larges, en visant le milieu des verts tu ne te trompes pas », a-t-il expliqué.

Reste à voir qui des deux potes de longue date prendra le haut du pavé... à moins qu’un autre golfeur fasse une intrusion. Mais chose certaine, les larrons de Pinegrove vivront un moment unique dans le groupe des meneurs.

« Ça fait au moins sept ou huit ans qu’on se connaît et c’est la première fois qu’on va jouer ensemble dans le dernier groupe, donc ça va être intéressant. Nous sommes de très bons amis, mais sur le terrain, tout le monde veut gagner. On joue tous pour le trophée », a prévenu Papineau.

En bref...

Les premiers départs samedi ont lieu dès 7 h et le groupe des meneurs s’élancera à 11 h 10.

LES MENEURS

Étienne Papineau, Pinegrove, 68 (-4)

Émile Ménard, Pinegrove, 69 (-3)

Jean-Guy Garnier, Lévis, 69 (-3)

Frédéric Lortie, Royal Québec, 70 (-2)

Angie Ethier, Boucherville, 70 (-2)

Mark Coldham, Ottawa Hunt, 71 (-1)

Joey Savoie, Pinegrove, 71 (-1)

Maxime Marengère, Rivermead, 71 (-1)

Charles-David Trépanier, Lorette, 72 (N)

Dany Munger, Tecumseh, 72 (N)