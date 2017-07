Êtes-vous coupable de ces 7 erreurs maquillage?

Le maquillage, c’est fait pour s’amuser. Mais on s’entend qu’il y a quand même certaines règles de base à respecter.

Voici les 7 pêchés capitaux à éviter à tout prix.

1. Souffler sur nos pinceaux

C’est le meilleur moyen de les transformer en incubateur à bactéries (ouache) et de contaminer nos poudres et nos fards. Pour retirer un excédent de produit de façon hygiénique, on tapote plutôt le manche du pinceau sur le côté de notre main.

2. Pomper notre mascara

C’est un geste qu’on fait souvent sans s’en rendre compte. Mais effectuer des va-et-vient avec notre brosse de mascara met de l’air dans le tube et assèche le produit. Résultat : plein de grumeaux et des cils en pattes d’araignée. Pas cute.

3. Appliquer de la poudre bronzante partout

La technique mur-à-mur ne s’applique pas au bronzer. C’est le genre de produit qui demande une stratégie un peu plus ciblée. On l’applique en forme de trois de part et d’autre du visage, soit sur les tempes, le creux des joues et la mâchoire.

4. Lésiner sur la préparation

La clé d’un maquillage réussi, c’est une peau bien préparée. Le rendu des produits ne sera jamais impec si notre visage est trop sec ou gras. On commence donc notre mise en beauté en lavant notre minois et en l’enduisant d’un hydratant adapté à notre type cutané.

5. Oublier nos sourcils

Il n’y a rien de pire qu’un visage plein de maquillage avec des sourcils tous nus. On a tendance à les négliger, mais nos arcades sont primordiales pour encadrer notre regard. On prend donc bien soin de les remplir au crayon et de les mettre en place avec du gel.

6. Ne pas laver nos pinceaux

Bonjour, les boutons. Des vieilles peaux mortes, des bactéries, de la saleté... plein de belles choses qui se logent entre les poils de nos pinceaux et viennent obstruer nos pores. Pour prévenir les comédons, on lave nos outils au moins une fois par semaine avec un produit prévu à cet effet.

7. Mal choisir notre fond de teint

Le look aigle inversé avec une face brune et un cou tout blanc, c’est juste non. On s’assure que la nuance de notre fond de teint s’harmonise parfaitement à notre carnation pour éviter les démarcations disgracieuses. Si on veut faker un petit tan, on se réfère au point 3.