Il refait sa vie grâce à sa moto

Un homme d’affaires qui a tout perdu raconte comment il s’est relevé grâce à sa passion pour la moto, réalisant notamment deux tours du monde.

Le français d’origine Éric Lobo part à la rencontre du public québécois, ces jours-ci, pour relater ses deux grands périples, un premier pour « [se] sauver, pour [se] reconstruire », et un second pour aller au bout de ses rêves.

Rencontré au centre Prémont Harley-Davidson, vendredi, l’homme de 50 ans explique avoir tout perdu en 2010, en pleine crise économique, alors qu’il travaillait dans l’immobilier.

« On m’a pris ma maison, on m’a pris ma voiture, on m’a tout pris, et je me suis retrouvé avec plus rien », expose-t-il. Dans la même période, il perd sa mère, et décide alors de s’acheter une moto « pour se sauver de cet effondrement ».

Il part à l’aventure sans GPS ni carte de crédit, loin des tracas du quotidien, s’en remettant essentiellement à la générosité des gens.

Au fil des rencontres, il tombe notamment sur Stéphane Parent, un Gaspésien qu’il croise dans l’Ouest canadien, et qui lui vient en aide dans un moment plus difficile de sa traversée. C’est d’ailleurs à l’invitation du Québécois que M. Lobo sillonne aujourd’hui la province.

Sept ans après avoir pris la plus grande décision de sa vie et parcouru quelque 80 000 km, le Français d’origine ne regrette rien de son nouveau quotidien, moins cossu, mais riche en rencontres humaines.

« Dans ces événements qui sont durs, et qui doivent mettre quelqu’un à terre, il faut essayer de les transformer pour en faire quelque chose de bien, parce que c’est par le haut que vous allez vous en sortir, et non en vous apitoyant », philosophe celui qui avait déjà la piqûre des voyages, ayant visité quelque 140 pays en 30 ans.

Rouler sur l’océan

Au cours de son plus récent tour du monde, qu’il entame en 2015 et qui dure 14 mois, Éric Lobo réalise un rêve, celui de rouler sur l’océan en Harley-Davidson.

Il choisit de partir de Palos de la Frontera, en Espagne, un clin d’œil au voyage de Christophe Colomb, parti de cette même ville au 15e siècle pour découvrir l’Amérique. De là, il trace sa route vers l’est, puis au nord, rejoignant la Sibérie et le Grand Nord canadien, à l’issue d’une traversée périlleuse par l’océan Arctique gelé.

Sans surprise, le motocycliste est inséparable de son bolide, dont les marques, les nombreux autocollants et les multiples signatures témoignent d’un voyage hors du commun. « Elle est forte, elle est puissante, et elle est imparfaite, comme moi », mentionne fièrement le globe-trotteur.