Joni Ikonen: la révélation du camp

Trevor Timmins avait des étoiles dans les yeux en décrivant l’un des deux choix de deuxième tour du Canadien au dernier repêchage à Chicago, Joni Ikonen. Le gourou du repêchage le comparait à Artturi Lehkonen.

Le jeu des comparaisons est facile avec Lehkonen. Les deux sont originaires de la Finlande. Les deux ont joué pour l’une des meilleures équipes en Suède, le HC Frölunda. Et les deux sont des choix de deuxième tour.

Le Tricolore a réclamé Lehkonen au 55e rang en 2013 et Ikonen au 58e rang en 2017.

« Après le repêchage, Artturi m’a écrit pour me féliciter, a raconté Ikonen. Mais c’est tout. J’aimerais suivre un peu le même chemin que lui. J’ai l’intention de poursuivre mon développement en Europe afin de jouer contre des joueurs plus vieux. »

À sa première présence au sein de l’organisation du Canadien, Ikonen a fait tourner bien des têtes. C’était un simple camp de développement, mais on pouvait rapidement remarquer tout le talent et le potentiel du petit centre droitier de 5 pi 11 po et 182 lb. On avait l’impression que la rondelle collait à la palette de son bâton.

« Quand j’étais jeune, mon joueur préféré était Pavel Datsyuk, des Red Wings, a affirmé Ikonen. C’est lui que je regardais et que je voulais imiter. Mais comme tous les joueurs de hockey finlandais, j’aimais aussi Teemu Selanne et Saku Koivu. »

Bonne impression

S’il devient seulement la moitié d’un Datsyuk, d’un Selanne ou d’un Koivu, le Tricolore aura frappé un circuit avec Ikonen.

En théorie, Ikonen ne participera pas au prochain camp des recrues du CH en septembre ou au camp principal de l’équipe. Il aura déjà amorcé sa saison avec son équipe en Europe.

« C’était encore plus important pour moi de laisser une bonne impression à ce camp de développement, a souligné le timide centre. C’était ma première fois ici. Je voulais montrer ce que j’ai dans le ventre. Il y avait de bons joueurs à ce camp et c’était rassurant de constater que je pouvais jouer avec eux. »

La Suède ou la Finlande

Dans les prochains jours, Ikonen devra choisir où il jouera cette année. Il a déjà fait une croix sur la possibilité de venir en Amérique du Nord. Les Bulldogs de Hamilton, de la Ligue junior de l’Ontario, l’ont réclamé au dernier repêchage des joueurs européens.

« Je veux jouer dans une ligue senior et jouer un grand rôle, pas au sein d’un troisième ou quatrième trio, a-t-il précisé. Je chercherai à obtenir des minutes importantes et je voudrai avoir la chance d’être un joueur d’impact. »

Ce rôle désiré pourrait être plus difficile à obtenir en Suède avec le HC Frölunda. L’an dernier, Ikonen n’a pas récolté de point en 10 matchs avec l’équipe senior de Frölunda. Mais il avait amassé 41 points (22 buts, 19 passes) en 40 matchs chez les juniors.

« J’ai beaucoup aimé mon expérience en Suède, a-t-il expliqué. J’ai appris plusieurs choses. Mais il faudra déterminer ce qui sera le mieux pour moi. Je veux jouer un jour à Montréal et je dois faire les bons choix pour y arriver. »

Sur le plan contractuel, Ikonen a encore une saison à écouler à Frölunda. Mais il pourrait recevoir une libération pour jouer en ligue finlandaise. S’il opte pour un retour à la maison, il jouerait dans une ligue un peu moins bonne qu’en Suède, mais il aurait plus facilement un grand rôle.