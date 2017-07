La Fabuleuse se refait une beauté

Déjà, les membres de la production rencontrés sur place ne cachaient pas leur enthousiasme envers cette nouvelle version de la Fabuleuse. Ils espèrent que cette édition anniversaire sera une édition record et attirera plus de 30 000 visiteurs cet été.

Si l’histoire reste sensiblement la même, avec ses nombreux tableaux qui se succèdent, ses chorégraphies et ses personnages colorés, on a investi 1,4 million $ pour réinventer les décors avec des projections numériques.

La fresque historique, avec ses 150 comédiens, son incendie et son déluge, ses animaux de la ferme et ses coups de canon, est toujours plus grande que nature. Le plaisir évident que tous les acteurs, du plus jeune au plus vieux, ont à jouer la pièce est contagieux.