Le centre-ville se transforme en immense vente à ciel ouvert!

Au même titre qu’un bon pichet de bière froide sur une terrasse bondée, les ventes trottoir font partie des classiques estivaux montréalais.

Justement, du 14 au 16 juillet, la rue Sainte-Catherine deviendra le plus grand marché à ciel ouvert au pays!

Beau temps, mauvais temps, plus de 300 commerçants, boutiques et restaurants prendront d’assaut l’artère, devenue piétonnière le temps d’un weekend. La Sainte-Catherine célèbre les choses en grand en fermant la circulation aux voitures entre les rues Guy et Aylmer.

Les arts de la rue seront au cœur de l’évènement. Au programme: prestations en direct, créations de murales, conceptions d’œuvres interactives et immersives, performances musicales et plus encore. Ça promet!

En l’occasion du 20e anniversaire de la braderie, l’événement étend ses activités et prolonge ses horaires.

La «Ste-Cath» prépare une zone détente sur l’avenue College McGill pour relaxer un peu entre deux séances de magasinage. Il sera aussi possible d’immortaliser sa journée grâce au photobooth sur place.

Ceux qui préfèrent se détendre en sirotant une bonne bière y trouveront aussi leur compte! Une grande terrasse sera installée entre Peel et Metcalfe en collaboration avec 3 Brasseurs, qui a concocté une bière spécialement pour l'occasion.

Marcher légitimement au milieu des rues de Montréal, ça se fait à la sortie des bars, lors des défilés mais aussi pendant les ventes trottoir. Et on prévoit bien se gâter!

une initiative de Destination centre-ville!